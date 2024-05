Suicidio del Rettore Franco Anelli, la Procura apre un fascicolo

Si sarebbe tolto la vita lanciandosi ieri notte dal sesto piano del palazzo dove abitava in zona Foro Bonaparte Franco Anelli, 61 anni, avvocato, giurista e rettore dell’Università Cattolica di Milano dal 2013. A darne notizia stamattina una nota l’ateneo di Largo Gemelli, che parlava di “cause in corso di accertamento”. L’allarme è scattato intorno alle 22.30 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno potuto solo dichiarare il decesso. Gli investigatori e il medico legale hanno escluso l’intervento di terze persone.

Nessun dubbio sul suicidio, il fascicolo atto dovuto

Al momento non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di suicidio. Il pm di turno Giovanna Cavalleri, nelle indagini in corso condotte dai carabinieri, disporrà l’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni, nell’ambito di un fascicolo che sarà aperto per ipotesi, solo tecniche, di istigazione al suicidio o omicidio colposo, per poter condurre gli esami autoptici. Da quanto si è saputo, non è stato trovato al momento alcun testo scritto lasciato da Anelli.

Una carriera ai massimi livelli

Nato a Piacenza nel 1063, Anelli aveva 60 anni. Già Prorettore dall’anno accademico 2004/05 e prorettore vicario dal 2010 al 2012, Anelli era rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 1° gennaio 2013: era al terzo mandato, coincidente con il prossimo quadriennio 2020/21-2023/24, dopo la conferma all’unanimità del Consiglio di amministrazione riunitosi il 15 luglio 2020.

Laureatosi in Giurisprudenza nella Sede di Milano, dopo il dottorato di ricerca in Diritto commerciale, è divenuto professore associato di Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Economia e commercio nel 1993, e quindi professore straordinario nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma nel 1996. Ritornato in Università Cattolica nel 1997, era ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza. Inoltre Anelli era vice-presidente della Fondazione E4Impact, e tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS e di “Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A.”.

Da Zuppi a La Russa a Prodi, un cordoglio unanime per Anelli

Il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, ha espresso il suo cordoglio per la morte del professore Franco Anelli. “Partecipo al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Prof. Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell’Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell’Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro Prof. Anelli alla misericordia del Padre”, è il messaggio dell’arcivescovo di Bologna.

Molte le espressioni di cordoglio, arrivate non solo dal mondo accademico, ma anche da quello istituzionale e politico, dal presidente del Senato Lorenzo Fontana, alla sottosegretario all’Istruzione Paola Frassineti, ex allieva della Cattolica.

“La presidenza del Consiglio comunale di Milano, a nome di tutta l’aula, esprime in una nota rammarico e cordoglio per la scomparsa di Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica. ”Milano ricorderà con gratitudine il suo lavoro per la città e la comunità accademica – si legge -. Alla famiglia, all’Università, alle studentesse e agli studenti della Cattolica, le condoglianze dell’Aula consiliare”, si legge in un comunicato di Palazzo Marino,

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del Rettore dell’Università Cattolica di Milano, Franco Anelli con il quale ho avuto numerose occasioni di collaborazione. Il mio pensiero commosso va alla sua famiglia, a tutta la comunità dell’Università Cattolica, docenti e studenti, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”, il messaggio di Romano Prodi.

“Abbiamo appreso con sconcerto la notizia della tragica e prematura scomparsa del Magnifico Rettore dell’Università Cattolica, professor Franco Anelli, giurista di fama che ha dedicato gran parte della sua vita all’Ateneo, alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli e al valore della Conoscenza e del sistema educativo. A nome di tutto il gruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità accademica”, dichiarano in un comunicato Pierfrancesco Majorino, Capogruppo PD Regione Lombardia e Emilio Del Bono Vicepresidente Consiglio regionale della Lombardia.