Superbonus 110, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate: tutti i chiarimenti sull’agevolazione

Superbonus 110, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate: il documento diffuso riporta tutte le ultime modifiche legate all’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare sul Superbonus 110 aggiornata alla data di mercoledì 22 giugno 2022. Nel documento, sono state incluse tutte le norme aggiornate che regoleranno la misura introdotta con il decreto Rilancio e destinata a contenere le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e per l’istallazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici presso gli edifici.

La circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate firmata in data 23 giugno riepiloga in modo dettagliato tutte le recenti indicazioni fornite in tema di Superbonus 110. Il documento è stato redatto in collaborazione con l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea), il Ministero dello Sviluppo economico e la Commissione consultiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

I punti sui quali la nuova circolare si focalizza riguardano principalmente i soggetti beneficiali, gli edifici interessati dagli interventi, le spese ammesse per usufruire dell’agevolazione e i principali aspetti per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito e i relativi adempimenti richiesti.

Tutti i chiarimenti sull’agevolazione: tempi e casistiche

Per quanto riguarda il Superbonus 110, secondo le ultime modifiche normative introdotte con il dl 17 maggio 2022, n. 50, sono state ridefinite le tempistiche e le casistiche che consentono ai cittadini di beneficiare del bonus.

In particolare, nel documento diffuso dall’Agenzia delle Entrate è riportato che il bonus si applica alle spese sostenute entro il: