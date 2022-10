Suzzara, i consiglieri comunali della Lega presentano una mozione per sciogliere la Commissione pari opportunità: “Discrimina gli uomini”

A Suzzara, i consiglieri comunali della Lega hanno presentato una mozione con la quale hanno chiesto lo scioglimento della Commissione pari opportunità, considerata discriminante per gli uomini.

Scoppia il caso dei consiglieri comunali della Lega che invocano lo stop della Commissione pari opportunità. I consiglieri hanno presentato una mozione per sollecitare lo scioglimento della Commissione poiché “discrimina gli uomini”. La surreale vicenda ha avuto luogo a Suzzara, in provincia di Mantova.

Nella mozione presentata dagli esponenti locali del Carroccio, si legge che la richiesta si basa sulla “manifesta incostituzionalità e violazione della Dichiarazione universale dei diritti umani”.

Secondo quanto riferito da Repubblica, a firmare la mozione sono stati i consiglieri Guido Andrea Zanini e Paolo Gadioli, che considerano invalidante e penalizzante il regolamento per la formazione della Commissione stessa che prevede che donne elette in Consiglio comunale vi entrino a far parte di diritto, al contrario degli uomini. Zanini, in particolare, ha denunciato: “È una palese discriminazione. Il problema che noi poniamo è relativo ai diritti”.

La replica dell’assessora delegata alla Pari opportunità Arianna Mari

Contro la mozione dei consiglieri comunali leghisti, è intervenuta l’assessora delegata alle Pari opportunità Arianna Mari che ha dichiarato: “Credo sia evidente che difendere i diritti delle donne non significa negare o sminuire quelli degli uomini. La commissione è composta da una ventina di persone, tra cui anche due uomini, e chiunque può fare richiesta di entrarvi, se interessato ai temi che vengono trattati”.

L’ingresso in Commissione viene decretato tramite un bando al quale è possibile candidarsi per poi essere valutati dal sindaco, da un consigliere scelto dai gruppi di maggioranza, da un consigliere scelto da gruppi di minoranza e dall’assessora alle Pari opportunità.

Mari, inoltre, ha puntualizzato che la Commissione è stata istituita nel 2012 per garantire maggiori opportunità alle donne, facilmente discriminate soprattutto quando tentano di accedere a posizioni di potere. Mettendo in discussione la validità e l’opportunità della richiesta presentata dalla Lega, l’assessora ha concluso: “Sia lo statuto del Comune di Suzzara sia la Costituzione, che sancisce l’uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso. Un’uscita questa che, come la mozione, dimostra che c’è ancora molta strada da fare sul tema della rappresentanza femminile negli organi politici e amministrativi”.

