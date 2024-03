Ora è ufficiale: Swisscom acquisisce Vodafone Italia per 8 miliardi di euro e parte l'operazione per la fusione con Fastweb.

Vodafone Italia passa di mano. È arrivata l’ufficialità dell’accordo con cui Swisscom ha acquisito il 100% di Vodafone Italia per un totale di 8 miliardi di euro su base cash and debt free. Gli accordi vincolanti porteranno a integrare la società di tlc con Fastweb, affiliata di Swisscom in Italia. La comunicazione era stata annunciata ed era attesa da qualche giorno ed è arrivata nella prima mattinata.

Il corrispettivo della transazione avverrà interamente in contanti e sarà finanziato a debito. Il closing dell’operazione è previsto per il primo trimestre del 2025. “La nuova compagnia e il gruppo Vodafone – si legga in una nota di Swisscom – stipuleranno alcuni accordi di servizio transitori a lungo termine, tra cui un contratto di licenza che consente l’uso del marchio Vodafone in Italia per un massimo di 5 anni dopo il closing”.

L’acquisto di Vodafone da parte di Swisscom

Vodafone, invece, fornirà alcuni servizi per un corrispettivo annuo iniziale che sarà di circa 350 milioni di euro. Una cifra “destinata a diminuire nel tempo”. La fusione ha un obiettivo chiaro per Christoph Aeschlimann, ceo di Swisscom, secondo il quale “Fastweb e Vodafone Italia rappresentano una combinazione ideale per generare un elevato valore aggiunto per tutti gli stakeholder”.

Secondo Margherita Della Valle, ceo di Vodafone Group, la vendita di Vodafone Italia “crea un valore significativo” per la società. E aggiunge: “Le nostre transazioni in Italia e in Spagna forniranno 12 miliardi di euro di proventi anticipati in contanti e intendiamo restituire 4 miliardi di euro agli azionisti tramite riacquisti, come parte della nostra più ampia revisione dell’allocazione del capitale”.

Viene previsto anche un aumento del dividendo per gli azionisti di Swisscom. Che ci sarà “a condizione che si chiuda all’inizio del 2025”. In tal caso, “Swisscom intende aumentare il dividendo annuale a 26 franchi/azione pagabile nel 2026 (per l’anno d’esercizio 2025), con l’ambizione di un’ulteriore crescita del dividendo in seguito, sostenuta dalla realizzazione delle sinergie e soggetta all’evoluzione del FCF”.

Cosa cambierà nel mercato delle tlc

Con questa acquisizione in Italia nascerà un grande gruppo da 7,3 miliardi di euro di ricavi, secondo Mediobanca Research: i 2,6 di Fastweb e i 4,7 attesi per Vodafone Italia. Si parla di 33 milioni di clienti sul mobile, ovvero il 32% del mercato. Per quanto riguarda il fisso, la quota sarà del 34,7% nella fibra Fttc e sarà il primo player sulla fibra Ftth (con market share del 36%).

Per Vodafone, l’Italia è il terzo mercato dopo Germania e Regno Unito: pesa per l’11% dei ricavi da servizi del gruppo. Nel 2023 i ricavi da servizi sono scesi di quasi il 3% a 4,25 miliardi. Mentre per Fastweb sono aumentati del 6,1%, raggiungendo quota 2,6 miliardi.