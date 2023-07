Tariffe postali in aumento da lunedì 24 luglio: per Agcom l’incremento è nella media

Tariffe postali in aumento nei prossimi giorni secondo quanto comunicato dell'azienda. Incremento definito nella media da Agcom.

Tariffe postali in aumento nei prossimi giorni. Pubblicato anche il comunicato che riporta l’incremento dei prezzi. Dall’Agcom non solo è arriva l’autorizzazione ma ha anche definito il rincaro nella media.

Tariffe postali in aumento da lunedì 24 luglio

Le tariffe postali aumenteranno leggermente a partire da lunedì 24 luglio 2023. L’aumento dei prezzi prevede che l’invio in posta ordinaria all’interno dell’Italia (20 grammi) costerà 1,25 euro invece di 1,20 euro; la posta prioritaria per l’interno del Paese (100 grammi) sale da 2,80 a 2,90 euro. La raccomandata interna (per 20 grammi) passa da 5,60 a 5,80 euro.

Nel comunicato viene evidenziato che a variare saranno anche le tariffe del servizio Contrassegno, “per spedizioni universali nazionali (ove disponibile) sarà incrementata dal 24 luglio 2023 in tutte le opzioni (Bollettino, Vaglia, Assegno postale). In particolare, la tariffa complessiva del Contrassegno con Bollettino postale varierà da € 2,27 a € 3,00; quella con Vaglia varierà da € 10,77 a € 11,00; quella con Assegno Postale varierà da € 2,58 a € 2,81. Inoltre, il Contrassegno per l’estero varierà da € 2,27 a € 3,00”.

Per Agcom l’incremento è nella media

L’Agcom ha autorizzato l’incremento dei prezzi, definendoli nella media. Come si legge nel comunicato di AGCOM che riporta l’Allegato B alla delibera n. 160/23/CONS: “PI condivide integralmente le valutazioni dell’Autorità e osserva che la nuova proposta di aumenti determina per le famiglie un aumento inferiore ai 4 centesimi stimati dall’Autorità e un impatto sulle imprese assai contenuto. Anche secondo l’Autorità gli aumenti non determinano un significativo impatto su consumatori e imprese, anche tenendo conto del peso dei servizi postali sulla spesa complessiva delle famiglie”.

