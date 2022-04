Ted Neeley, chi è: oggi, moglie, film, canzoni dell’attore e cantante

Ted Neeley è un famoso cantante ed attore. Nell’immaginario collettivo il suo volto e il suo nome sono collegati all’interpretazione di Gesù Cristo, un ruolo che non ha mai smesso di rivestire.

Ted Neeley, chi è: oggi

Teddie Joe Neeley, detto Ted, è nato a Ranger (Texas, Stati Uniti) il 20 settembre 1943. La sua carriera artistica si è divisa tra la musica e la recitazioni. I primi passi li mossi con il suo gruppo, The Neeley Teddy Five. Poi, nel 1969 Neeley ha interpretato il ruolo principale di Claude in Hair nelle produzioni di New York e Los Angeles.

Nell’immaginario collettivo da sempre viene collegato e ricordato per un ruolo in particolare: Jesus Christ Superstar a Broadway. Non ha mai smesso di interpretare questa parte. Dal 2014 torna a interpretare Gesù nella versione teatrale del musical portata in vari teatri italiani.

Ted Neeley: moglie

Ted Neeley è sposato dal 1981 con Leeyan Granger. I due hanno avuto due figli, Tessa e Zackariah. Ted e Leeyan si sono conosciuti sul palco durante le prove di uno spettacolo. In un’intervista l’attore e cantante ha raccontato il loro primo incontro: “Era il 1972 e dovevamo girare la scena con me e Maria Maddalena seduti in una grotta, davanti a un falò. Appena partiva la canzone, faceva il suo ingresso il corpo di ballo. Ricordo che molte ballerine avevano i capelli lunghi e io temevo si potessero bruciare i capelli con le fiamme del falò. Quando gridarono “cut”, mi alzai per raggiungere una di loro e raccomandarle di stare attenta al fuoco. Ma, quando si voltò, non riuscii a proferire parola: era Leeyan”.

Film e canzoni

La carriera artistica di Ted Neeley si è divisa tra musica e recitazione al cinema e al teatro. Si contano ben tre album tra il 1966 e il 1975:

1966 – Teddy Neeley

1973 – 1974 A.D.

1975 – Ted Neeley/1975 d. J.C.

Mentre la filmografia al cinema è composta da: