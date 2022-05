Telepass per i mezzi pubblici: come funziona per abbonamenti e biglietti

Telepass per i mezzi pubblici: ecco una novità e un servizio importanti per i tanti pendolari in Italia che utilizzano bus e treni.

Telepass per i mezzi pubblici

Telepass anche per i mezzi pubblici: una novità importante per i tanti pendolare che si muovano con il trasporto locale. Dunque, in questo modo si potrà evitare di fare la fila davanti ai rivenditori dei biglietti e degli abbonamenti. È possibile scegliere tra biglietto, giornaliero, 2 o 3 giorni e mensile. Il servizio è disponibile sia per bus sia per i treni.

Entro il 31 agosto, per coloro che usufruiscono di questo servizio, c’è anche la possibilità di ottenere un biglietto gratis al giorno. Con Plus hai infatti un ticket urbano in regalo tutti i giorni, sia a Milano sia a Roma.

Come funziona per abbonamenti e biglietti

Ecco ora come funziona per i mezzi pubblici: i biglietti e gli abbonamenti per il trasporto potranno adesso essere infatti acquistati anche online attraverso le applicazioni ufficiali, ovvero Plus e Telepass Play X. Attraverso quest’ultime si potrà selezionare la tratta, richiedere il servizio ed effettuare il pagamento con il proprio conto. Nelle città di Roma e Milano, inoltre, sarà addirittura sufficiente avere il cellulare con la funzione del QR Code. Tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili nel regolamento pubblicato da Telepass.

