Teo Teocoli oggi: età, altezza, dove vive, imitazioni Adriano Celentano, malattia, dimagrito, moglie e figlie

Chi è Teo Teocoli, il comico che è diventato famoso in Italia per le sue imitazioni tra le quali figura quella di Adriano Celentano.

Teo Teocoli oggi: età, altezza, dove vive, imitazioni Adriano Celentano

Teo Teocoli, nome d’arte di Antonio Teocoli, è nato il 25 febbraio 1945 a Taranto da genitori originari di Reggio Calabria. Successivamente, l’artista si è trasferito a Milano per completare il percorso di studi e dedicarsi alla sua carriera da professionista nel mondo della recitazione e dello spettacolo.

Da giovane, ha debuttato come cantante di rock’n’roll esibendosi nei locali milanesi con la sua band I Demoniaci. Negli anni ’70 del secolo scorso, poi, ha iniziato a lavorare come cabarettista nel locale Derby del capoluogo lombardo insieme ad altri comici come Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Giorgio Faletti, Cochi Ponzoni, Mauro Di Francesco.

Negli anni ’90, ha cominciato ad apparire in alcuni programmi Mediaset per poi passare in Rai alla fine del decennio.

Dopo essere stato saltuariamente ospite di trasmissioni domenicali come Quelli che il calcio di Fabio Fazio, è diventato ospite fisso del programma nelle stagioni 1998/1999 e 1999/2000, diventando celebre con le imitazioni di Peppino Prisco e Cesare Maldini.

Tra le sue imitazioni più famose, poi, figura non solo il cantante Adriano Celentano ma anche Felice Caccamo, Peo Pericoli, Mario Balotelli, Roberto Bolle, Jovanotti, Christian Vieri, Vittorio Feltri, Zlatan Ibrahimović, Miguel Indurain, Jovanotti, Cesare Maldini, Carlo Mazzone, Massimo Moratti, Max Pezzali, Adriano Galliani, Valentino Rossi.

Malattia, dimagrito, moglie e figlie

Per quanto riguarda la sua vita privata, Teo Teocoli ha sposato Elena Facchini nel 1989. La coppia ha avuto tre figlie: Anna Adele Letizia, nata nel 1989; Paola, nata nel 1991; e Chiara, nata nel 1992.

Nel 2021, l’imitatore ha dovuto interrompere il suo tour estivo Tutto Teo per alcuni problemi di salute. Teocoli ha deciso di non rivelare quali fossero i problemi che lo avevano improvvisamente costretto ad annullare il tour ma si è limitato ad fare riferimento a una condizione che si era ripresentata a distanza di vent’anni.

In video, tramite la sua pagina Facebook, il comico aveva dichiarato: “Ciao a tutti, grazie dell’interessamento, mi ha fatto piacere che molta gente si sia interessata. Mi dispiace anche per le altre serate che purtroppo salteranno, però grande solidarietà e benevolenza”.