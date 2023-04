Termovalorizzatore a Roma, Della Casa: “No al piano di Gualtieri”

Parla la capogruppo M5S in Regione Lazio, Roberta Della Casa: "No al piano di Gualtieri".

“Sui temi ambientali non abbiamo intenzione di arretrare e crediamo fermamente che l’inceneritore non sia la soluzione al problema atavico dei rifiuti. Ribadiamo il nostro no ad un impianto di vecchia generazione da 600mila tonnellate”. Abbiamo incontrato la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Lazio, Roberta Della Casa, che domani scenderà in piazza in occasione della manifestazione contro il termovalorizzatore di Roma.

Il sindaco Gualtieri sembra deciso a proseguire sulla strada tracciata e a realizzare a ogni costo l’inceneritore a Roma. Una decisione appoggiata anche dal neo presidente della Regione Lazio, Rocca. Anche lei sarà in piazza del Campidoglio il prossimo 19 aprile per chiedere un passo indietro?

“Certo, sarò in piazza del Campidoglio insieme a tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle regionale. Sui temi ambientali non abbiamo intenzione di arretrare e crediamo fermamente che l’inceneritore non sia la soluzione al problema atavico dei rifiuti”.

In che modo state portando avanti la battaglia contro l’inceneritore all’interno della Regione Lazio?

“Abbiamo ribadito il nostro No ad un impianto di vecchia generazione da 600mila tonnellate già nella replica alle linee programmatiche del Presidente Rocca. Siamo presenti come gruppo in commissione ambiente e quello dello smaltimento dei rifiuti sarà il primo tema che sottoporremo all’assise politica”.

Quali dovrebbero essere, a suo avviso, le azioni da mettere in campo per superare l’emergenza rifiuti nella Capitale?

“Il piano dei rifiuti regionale licenziato nella precedente legislatura non prevede impianti di combustione e intendiamo difenderlo. Il problema dei rifiuti si affronta ponendo al centro il recupero di materia, in generale, con investimenti sull’economia circolare, riciclo e riuso. Il Lazio è carente dal punto di vista impiantistico ma al posto di un mega inceneritore si devono pensare impianti più piccoli e diffusi di trattamento con conseguente miglioramento della raccolta e recupero dei materiali”.

Transizione ecologica e sostenibilità sono obiettivi chiari che il Movimento 5 Stelle si è posto. Come risponde alla volontà dichiarata di Vittorio Sgarbi e Francesco Rocca di vietare nuovi impianti eolici e fotovoltaici nel Lazio?

“Sicuramente le fonti di energia rinnovabile devono essere incentivate, tuttavia è condivisibile una salvaguardia del paesaggio e del patrimonio agricolo regionale. Non penso a distese di pannelli solari che occupano il suolo ma a possibili sopraelevazioni che consentano comunque la lavorazione dei campi o l’adeguamento degli immobili esistenti pubblici e privati”.

Un bilancio di questi primi mesi in consiglio regionale? Qual è l’opinione del Movimento 5 Stelle sull’operato del governatore Francesco Rocca fino ad ora?

“Siamo ancora in una fase embrionale della legislatura dove evidentemente non sono stati prodotti fatti concreti dalla maggioranza. Certo, alcune dichiarazioni del Presidente ci hanno posto in allerta ma ribadisco la posizione collaborativa sui temi del Movimento 5 Stelle; saremo un’opposizione attenta e propositiva, pronta a portare avanti le nostre battaglie”.

Dopo l’inchiesta di Report, Ombre Nere, il tribunale di sorveglianza di Roma ha deciso di sospendere a tempo indeterminato l’ingresso a Rebibbia dei volontari del Gruppo Idee, l’associazione che fa capo all’ex Nar Ciavardini, già condannato per la strage di Bologna. I 5 Stelle hanno chiesto di chiarire eventuali conflitti di interesse che potrebbero interessare il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, e i suoi coadiutori Compagnoni e Cartella…

”Con questa interrogazione mettiamo alla prova la tanto sbandierata trasparenza del neo presidente Rocca. Qualora le mie perplessità fossero davvero fondate sarebbe urgente una presa di posizione risolutiva! La buona amministrazione non può permettersi ombre”.

Leggi anche: Arriva la mozione sul termovalorizzatore di Roma. Domani sapremo se l’ambientalismo della Schlein è vero o è un bluff