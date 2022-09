Timothée Chalamet al Festival di Venezia con nude look presenta il suo film “Bones and All”

Timothée Chalamet è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia ed ha ammutolito tutto con il suo stile e nude look. L’attore è in concorso come protagonista nel film di Luca Guadagnino che l’ha definito come un padre.

Timothée Chalamet al Festival di Venezia con nude look

Al Cinema del Festival di Venezia, è arrivato il giovane attore Timothée Chalamet, mandando in delirio i fotografi. Infatti, l’attore si è presentato con un nude look che ha fatto impazzire tutti i presenti. Il 26enne è giunto sul red carpet con abiti rosso fuoco firmati Haider Ackermann, formati da una blusa con collo foulard, pantaloni di pelle e texani a contrasto neri. Il dettaglio particolare: le spalle erano completamente scoperte.

L’attore presenta il suo film “Bones and All”

Il primo dei cinque film italiani in concorso presentato al Festival di Venezia è “Bones and All” di Luca Guadagnino. Il protagonista è Timothée Chalamet lanciato proprio da Guadagnino in “Chiamami col tuo nome” nel 2017.

Parlando di questo suo ultimo film, l’attore 26enne, ha detto: “Essere giovani oggi per la mia generazione non è affatto facile, sei perennemente sotto il giudizio delle persone con i social media. Il crollo della società è nell’aria e questo film credo che possa gettare luce anche su questo tema”. Chalamet nel film è Lee: “un’anima spezzata”, in fuga dalla famiglia e dal paese dove abita. Un ragazzo in fuga anche da se stesso che vive ai margini, consapevole di quello che fa: mangiare altre persone. Poi, incontra Maren (Taylor Russell), 18enne in fuga per lo stesso motivo, “provano la possibilità di vivere l’impossibile”, come spiega Guadagnino. Quella tra i protagonisti di “Bones and All” è “una storia d’amore straziante, tragica, fortissima – dice Chalamet – fino alle estreme conseguenze”.

Leggi anche: Festival del Cinema di Venezia 2022: gli ospiti attesi e i film in concorso