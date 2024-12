Tony Effe sfida Gualtieri e annuncia il contro-concerto di Capodanno a Roma al Palasport: chi è il trapper e i suoi successi del 2024

Una sfida contro quella che da più cantanti è stata definita una censura. Tony Effe rilancia la polemica dopo l’esclusione dal concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Roma, con la conseguente decisione di non partecipare – per solidarietà – anche di Mahmood e Mara Sattei, annunciando un concerto a pagamento sempre a Roma, sempre a Capodanno.

Il cantante ha annunciato con una nota il suo Capodanno “da Tony” per festeggiare insieme ai fan l’arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma “una notte unica” che l’artista ha voluto regalare al suo pubblico per celebrare insieme.

Tony Effe torna al Palaeur dove, solo pochi mesi fa, ha infiammato il pubblico con uno show sold out. I biglietti a prezzo calmierato saranno disponibili da oggi, giovedì 19 dicembre, alle ore 19:00 su Ticketone. Al momento, invece, non si hanno notizie sulla soluzione per il concerto del Circo Massimo promosso dal Comune guidato da Roberto Gualtieri.

Chi è Tony Effe, i suoi successi del 2024 e il post per i fan

Nicolò Rapisarda, questo il vero nome del trapper nato a Roma 33 anni fa, su Instagram inoltre ha scritto un post, corredato da una sua immagine riflessa da vetri in frantumi, per ringraziare quanti – fan e colleghi – gli hanno espresso solidarietà per l’esclusione dall’evento organizzato dal Campidoglio.

“Sono sempre me stesso, non so fare l’attore, faccio musica e la musica non può essere censurata scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo – si legge nel post – grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione. ‘Damme ‘na mano’, ci vediamo a Sanremo”. Il cantante, infatti, a febbraio parteciperà al Festival di Sanremo con il brano ‘Damme ‘na mano’.

Per l’icona della trap in Italia la prima partecipazione al Festival di Sanremo arriva dopo un anno pieno di riconoscimenti: il suo album ICON, che vede la collaborazione degli artisti più influenti della scena rap e trap, è il più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella chart Top of The Music di FIMI/GfK. Ha dominato l’estate con “Sesso e Samba”, la hit dell’estate italiana certificata Quadruplo Disco di Platino.