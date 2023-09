Torna il Btp Valore: quando sarà emesso, quanto conviene e come acquistarlo

Nuova emissione per il Btp Valore: come acquistarlo, come funziona, quanto conviene e tutto ciò che serve sapere.

Torna da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre il Btp Valore, l’emissione di titoli di Stato dedicata solamente a risparmiatori individuali e affini (ovvero il mercato retail). Il ministero dell’Economia ha annunciato la seconda emissione che si chiuderà il 6 ottobre alle ore 13, salvo chiusura anticipata.

La principale novità riguarda il fatto che i risparmiatori, per la prima volta con un titolo di Stato, riceveranno cedole trimestrali che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo, ovvero il cosiddetto meccanismo step-up.

Come funziona il nuovo Btp valore

La durata del nuovo Btp valore sarà di cinque anni ed è previsto anche un extra-premio finale di fedeltà per chi lo detiene fino alla scadenza. L’entità del premio verrà comunicata nei prossimi giorni. I tassi minimi garantiti verranno comunicati il 29 settembre, contestualmente al codice Isin che identifica il titolo.

Come si acquista il Btp Valore

Le regole per l’acquisto sono le stesse della precedente emissione. Il Btp Valore potrà essere acquistato solamente da piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, nel caso in cui sia abilitato alle funzioni di trading online. Altrimenti è possibile rivolgersi al proprio referente in banca o all’ufficio postale in cui si detiene un conto corrente.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT tramite due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit. Tutte le comunicazioni sul nuovo Btp saranno rese disponibili sul sito del Mef e sul sito del Dipartimento del Tesoro.

Tutto ciò che serve sapere sulla nuova emissione

L’investimento, come spiega il Mef, potrà partire da una cifra minima di mille euro. Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

La tassazione applicata sui Btp Valore è quella consueta per i titoli di Stato ed è pari al 12,5%. Chi sottoscrive può decidere se cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza.