Sono almeno 40 le persone rimaste uccise durante le violente tempeste, i tornado e gli incendi, che questo fine settimana hanno funestato la zona centrale e meridionale degli Stati Uniti. Eventi meteorologici estremi che hanno causato anche decine di feriti, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni, e incalcolabili danni. “Stiamo monitorando attentamente i gravi tornado e le tempeste che hanno colpito molti Stati del sud e del Midwest”, ha scritto Donald Trump sulla sua piattaforma Truth Social.

Tornado e tempeste hanno devastato il centrosud degli Stati Uniti, causando almeno 40 morti e causando “incalcolabili danni”

“La Guardia Nazionale è stata dispiegata in Arkansas e la mia amministrazione è pronta a supportare le autorità locali nei loro sforzi per aiutare le loro comunità a riprendersi dai danni”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Particolarmente critica la situazione nello Stato del Missouri dove ci sono state 12 vittime, con i tornado che hanno lasciato dietro di loro una scena di devastazione, con edifici completamente distrutti, mezzi pesanti ribaltati sulle strade e alberi sradicati.

“I danni sono ingenti”, ha affermato il governatore del Missouri Mike Kehoe spiegando che “case e aziende sono state distrutte, intere comunità sono senza elettricità e la strada verso la ripresa non sarà facile”. Secondo le autorità locali, otto persone sono morte in Kansas in un tamponamento causato da una tempesta di sabbia, sei nel Mississippi e quattro in Oklahoma, dove sono avvenuti diversi incendi. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha registrato circa 1.800 tornado in tutto il paese nel 2024, il secondo numero più alto dopo il 2004. Hanno ucciso 54 persone.