Si avvicinano le elezioni americane di midterm e Donald Trump deve fare i conti con sondaggi sfavorevoli, che segnalano le difficoltà del Partito repubblicano. A certificarlo sono una rilevazione di Fox News, il network televisivo considerato vicino a Trump negli Stati Uniti, e un sondaggio di YouGov, secondo i quali il partito del presidente potrebbe andare incontro a pesanti perdite alle elezioni del prossimo 3 novembre.

Entrambe le rilevazioni, infatti, segnalano difficoltà per i repubblicani, anche se non bastano da sole a stabilire se perderanno il controllo del Senato e della Camera. Secondo il sondaggio di Fox News, il gradimento del presidente è sceso ai minimi storici, con appena il 36% degli americani che approva il suo operato. Particolarmente negativo è il giudizio sulla gestione dell’inflazione, disapprovata dal 77% degli intervistati. Non va meglio neanche sull’economia, con il 70% di giudizi negativi, sui dazi, bocciati dal 69% del campione, e sulla politica estera, che registra il 64% di disapprovazione.

Inoltre alla domanda su quale candidato voterebbero nel proprio distretto, il 54% degli intervistati ha affermato di preferire i candidati democratici a fronte del 45% che preferiscono quelli repubblicani.

Trump ai minimi storici nei sondaggi: i repubblicani rischiano grosso alle midterm

Il sondaggio di YouGov evidenzia invece una netta opposizione dell’opinione pubblica a una controversa proposta dell’amministrazione Trump. Secondo questa rilevazione, il 69% degli intervistati è contrario alla trasmissione in diretta delle esecuzioni capitali, mentre il 18% è favorevole. La proposta, annunciata dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, riguarda l’esecuzione di Nidal Hasan, l’ex maggiore dell’esercito statunitense condannato per la strage del 2009 nella base militare di Fort Hood, in Texas.

L’opposizione alla trasmissione in diretta delle esecuzioni non riguarda soltanto gli elettori democratici. Secondo YouGov, infatti, anche la maggioranza degli elettori repubblicani, pari al 52%, è contraria, mentre il 31% è favorevole. Tra i democratici, i contrari raggiungono l’87%, contro appena l’8% di favorevoli. Tra gli indipendenti, invece, il 67% si oppone alla trasmissione in diretta, mentre il 17% è favorevole.