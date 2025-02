Trump ha trovato il suo nuovo nemico: “Zelensky è un dittatore mai eletto”

Non ci sono dubbi: il nuovo nemico di Trump è Zelensky, accusato di essere un "dittatore mai eletto che non vuole indire elezioni".

Definire tesi i rapporti tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra ormai riduttivo. Il presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare il suo omologo ucraino, definendolo addirittura un “dittatore mai eletto”, oltre che un “comico mediocre” che è però riuscito a ottenere miliardi dagli Stati Uniti per una “guerra che non avrebbe mai vinto”.

Non contento, Trump continua nel suo affondo su Truth: “Zelensky ammette che metà dei soldi che gli abbiamo inviato sono ‘mancanti’. Si rifiuta di indire elezioni, è molto basso nei sondaggi ucraini e l’unica cosa in cui è stato bravo è stato suonare Biden come un violino”.

Trump all’attacco di Zelensky

Secondo Trump, “Zelensky farebbe meglio a muoversi in fretta o non gli rimarrà più un Paese. Nel frattempo, stiamo negoziando con successo la fine della guerra con la Russia”, afferma. Operazione che né Biden né l’Europa avrebbero tentato di fare. Il presidente Usa prosegue: “Amo l’Ucraina, ma Zelensky ha fatto un pessimo lavoro, il suo Paese è in frantumi e milioni sono morti inutilmente”.

La replica ucraina

La risposta a Trump viene affidata al ministro degli esteri di Kiev, Andrii Sybiha, secondo cui il popolo ucraino e Zelensky “si sono rifiutati di cedere alle pressioni di Putin. Nessuno può costringere l’Ucraina ad arrendersi”. Il ministro ribadisce: “Difenderemo il nostro diritto a esistere”.

In precedenza era stato lo stesso Zelensky a replicare alle parole (arrivate nella notte) di Trump sul fatto che il suo tasso di approvazione sarebbe al 4%. I sondaggi dicono altro, spiega Zelensky citando cifre attorno al 57%. Dopo la dichiarazione di Trump, il Kiev International Institute of Sociology (KIIS) in effetti ha pubblicato un sondaggio che mostra che il 57% degli ucraini si fida di Zelensky.

“Il mio indice di gradimento – prosegue il presidente ucraino – è del 57% secondo il sondaggio KIIS. Ho sentito oltre il 57% in vari sondaggi. Quindi se qualcuno vuole sostituirmi adesso, non funzionerà. Dal momento che stiamo parlando del 4%, abbiamo visto questa disinformazione, capiamo che proviene dalla Russia… Trump vive in questo spazio di disinformazione”.