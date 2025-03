Trump vuole chiudere una volta per tutte la guerra in Ucraina e annuncia che domani ne parlerà direttamente con Putin

Questa volta la svolta nella guerra in Ucraina sembra davvero a un passo. A lasciarlo intendere è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui domani parlerà con il suo omologo russo, Vladimir Putin, per cercare di porre fine alla guerra. “Parlerò con il presidente Putin martedì”, ha detto il tycoon ai giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale, aggiungendo che “molte cose sono già state discusse con entrambe le parti, Ucraina e Russia”.

Riferendosi a “terreni” e “impianti di produzione energetica”, ha sottolineato: “Stiamo parlando di questo, di condividere alcuni asset”. L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, il cui Paese sta facendo pressioni sulla Russia affinché accetti un cessate il fuoco con l’Ucraina, ha affermato domenica che Donald Trump e Vladimir Putin avrebbero avuto “una discussione davvero proficua e positiva questa settimana”.

Mosca, Kiev e Washington “vogliono che tutto questo finisca”, ha detto il diplomatico alla CNN. Venerdì scorso il Cremlino ha affermato che Vladimir Putin aveva consegnato un messaggio all’inviato degli Stati Uniti a Donald Trump in merito alla sua proposta di una tregua di 30 giorni, approvata dall’Ucraina ma non dalla Russia. Finora Vladimir Putin ha posto condizioni massimaliste per porre fine al conflitto, come la cessione da parte dell’Ucraina di cinque regioni annesse da Mosca, l’abbandono delle sue ambizioni di adesione alla NATO e lo smantellamento del governo ucraino.

Sabato, durante un vertice virtuale organizzato da Londra, una trentina di leader di stati e organizzazioni che sostengono l’Ucraina hanno deciso di esercitare una “pressione collettiva” sulla Russia, che sospettano voglia continuare la guerra, per spingerla ad accettare una sospensione delle ostilità. “La palla è nel campo della Russia”, che “prima o poi dovrà impegnarsi in discussioni serie”, ha affermato il primo ministro britannico Keir Starmer, secondo cui è Putin “quello che sta cercando di ritardare” le cose.

Da due settimane, Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron cercano di formare una “coalizione di volenterosi” che invierebbe truppe in Ucraina se i combattimenti cessassero, per dissuadere la Russia da un nuovo attacco in seguito. Un dispiegamento di cui Mosca non vuole sentir parlare. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha sempre difeso l’integrità territoriale dell’Ucraina, ha assicurato domenica a Donald Trump il suo “sostegno” agli sforzi americani “diretti e decisivi” volti a porre fine a questa guerra.

La posizione ucraina

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha appena nominato una squadra di negoziatori per possibili colloqui di pace, la Russia sta attualmente cercando di stabilire una “posizione più solida” sul campo di battaglia. “Putin mente anche sul fatto che un cessate il fuoco sarebbe presumibilmente troppo complicato. “In realtà, tutto può essere controllato e ne abbiamo discusso con gli americani”, ha aggiunto.

Mentre l’esercito ucraino lotta in prima linea, l’attuale capo di stato maggiore, Anatoly Barguylevych, è stato licenziato e il suo incarico è stato affidato al generale Andriy Gnatov, secondo un decreto di Volodymyr Zelensky reso pubblico domenica. La situazione è particolarmente delicata per i soldati ucraini nella regione russa di Kursk, occupata in parte da agosto e dove le unità russe stanno avanzando rapidamente. Questo fine settimana, il quartier generale militare ucraino ha diffuso delle mappe che mostrano come la città di Sudja, la loro principale roccaforte in questo settore di confine, non sia più nelle loro mani.