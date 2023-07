Tutti al Twiga, anzi all’Italia Twiga. I renziani Boschi, Bonifazi e Nobili a cena con la Santanchè nel lussuoso locale di Marina di Pietrasanta

Cena al Twiga per i vertici di Italia Viva. A tavola con la Santanchè c'erano Boschi, Bonifazi e Nobili. Oltre al direttore del Riformista Ruggieri.

Mancava solo Matteo Renzi, ma i vertici, quelli che contano del suo partito, Italia viva, lo scorso weekend, hanno passato una bella serata al Twiga di Marina di Pietrasanta, il lussuoso locale di Flavio Briatore, una volta socio della ministra Daniela Santanchè.

E a tavola al Twiga, proprio con quest’ultima, secondo quanto scrive il Corriere, c’erano l’ex ministra Maria Elena Boschi, il deputato di Iv Francesco Bonifazi e il consigliere regionale del Lazio, Luciano Nobili, ma anche l’ex parlamentare di Forza Italia, Andrea Ruggieri, oggi direttore responsabile de Il Riformista, il quotidiano guidato politicamente da Renzi.

Secondo quanto narrano Corriere e Open a cena al Twiga, oltre ai vertici del partito di Renzi, c’era l’avvocato tributarista Roberto Simoni, la ministra Santanchè con alcuni suoi amici, il suo compagno (a cui ha ceduto una parte delle quote del locale), Dimitri Kunz e l’ex, Canio Mazzaro, indagato per truffa ai danni dello Stato proprio per una società che condivideva con la stessa Santanchè.