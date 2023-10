Ucraina, dall’Ue un nuovo pacchetto di aiuti per 5 miliardi di euro

L’Alto rappresentante della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa a Kiev, di aver proposto all’Ucraina una nuova dotazione bilaterale pluriennale del Fondo europeo per la pace fino a 5 miliardi di euro (5,26 miliardi di dollari) per il prossimo anno. “Spero che si possa raggiungere un accordo prima della fine dell’anno”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

L’Alto rappresentante della politica estera dell’Ue Borrell ha annunciato che nel 2024 l’Ucraina avrà a disposizione altri 5 miliardi di euro

“L’Unione europea rimane unita nel sostegno all’Ucraina. Noi restiamo uniti, non vedo nessuno Stato membro venire meno al suo impegno nel sostegno all’Ucraina con i mezzi che abbiamo” ha detto l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera.

“Continueremo a fare di più quello che stiamo facendo. Con il sostegno militare e quello economico”

“Continueremo a fare di più quello che stiamo facendo. Con il sostegno militare e quello economico, che e’ ancora piu’ importante. C’è una proposta per un sostegno al bilancio da 50 miliardi di euro. Sul fronte militare, rimpinguiremo il Fondo europeo per la pace con un fondo specifico per l’Ucraina da 5 miliardi euro l’anno per i prossimi quattro anni”, ha aggiunto Borrell.

“Voglio sottolineare – ha aggiunto Borrell – che questo incontro congiunto dei ministri degli Esteri dell’Ue con l’Ucraina a Kiev dovrebbe essere inteso come un chiaro impegno dell’Unione europea per l’Ucraina e il suo continuo sostegno in tutte le dimensioni: militare, per una pace giusta, per la responsabilità e per il percorso di adesione”.

“Non siamo intimiditi da droni o missili”

“E manda inoltre un forte segnale alla Russia: non siamo intimiditi dai tuoi missili o droni, giusto dopo che ho lasciato Odessa sono venuto a sapere di una pioggia di droni nell’oblast, solo qualche minuto dopo che avevo lasciato la città. Non siamo intimiditi da droni o missili. La nostra determinazione a sostenere la battaglia per la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina è ferma e continuerà. Continueremo a stare al fianco dell’Ucraina”, ha aggiunto l’Alto commissario per la politica estera.

“La formula di pace del presidente Zelensky è l’unica iniziativa di pace discussa a livello internazionale”

“Abbiamo preso atto che questa formula di pace del presidente Zelensky è l’unica iniziativa di pace discussa a livello internazionale” e, ha aggiunto Borrell, “dovrebbe essere l’unica”. “L’unica che attira l’attenzione e il lavoro della comunità internazionale è la formula del presidente Zelensky. È l’unica sul campo e continueremo a lavorare come Unione europea per renderla più globale per la pace futura”, ha specificato ancora l’Alto rappresentante della politica estera dell’Ue.

Leggi anche: Mosca è pronta a testare un missile nucleare. Alcune immagini satellitari pubblicate dal Nyt mostrano movimenti in una base militare nell’Artico