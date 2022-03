Ucraina, Elton John negata l’adozione di un bambino: “Mi hanno detto di no perché sono gay”

Ucraina, Elton John: una triste vicenda ha visto coinvolto la rockstar internazionale insieme al suo compagno. I due si erano recati in Ucraina per adottare un bambino ma le cose non sono andate nel verso giusto.

Ucraina, Elton John negata l’adozione di un bambino

Una triste vicenda ha visto coinvolto la rockstar internazionale Elton John. In realtà, la vicenda è vecchia di diversi anni ma con lo scoppio della guerra in Ucraina e i migliaia di profughi in fuga, molti bambini, è ritornata all’ordine del giorno.

Elton John, nel 2009, voleva adottare un bambino ucraino con il marito David Furnish. Purtroppo non è stato possibile alla fine riuscire ad avere l’affidamento di un bambino con cui avevano anche trascorso dei giorni. Le motivazioni non sono state burocratiche ma non è stata concessa l’adozione perché si trattava di una coppia omosessuale.

Cosa hanno risposto le autorità al cantante

Lo stesso Elton John raccontò la vicenda per fare luce su ciò che era realmente accaduto in quei giorni. “Ho portato in giro questo ragazzino per ore. Alla fine abbiamo tenuto una conferenza stampa e ci hanno detto: ‘Sembri molto affezionato a questo ragazzino. Penseresti di adottarlo?’ e ho detto ‘Mi piacerebbe davvero!’”.

Elton John ha continuato: “Dato che ero gay, non mi era permesso comunque. Dopo che è successo, David ha detto: ‘Beh, cosa ne pensi dell’avere figli?’. Ho sempre detto di no, ma questo ragazzino mi diceva qualcosa. Stava dicendo: ‘Dai, puoi essere papà’, ed è allora che abbiamo deciso di avere figli per via di questo ragazzino in Ucraina”. L’adozione del bambino ucraino era stata vietata dalla legge perché nessun genitore adottivo debba superare i 45 anni di età ed in più i genitori devono essere legittimamente sposati, ma l’adozione non può avvenire per le coppie gay. Tuttavia, oggi Elton John e David Furnish, oltre a essere sposati, sono anche genitori di Zachary di 11 anni e di Elijah di 9 anni.