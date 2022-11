Ucraina, in arrivo da Washington altri aiuti militari

Gli Usa invieranno in Ucraina altri 400 milioni di dollari di aiuti militari. Saranno forniti a Kiev mezzi blindati, droni e carri armati.

Altri 400 milioni di dollari di aiuti militari da parte degli Stati Uniti arriveranno a Kiev. Il portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, ha annunciato, inoltre, che gli Usa attiveranno un quartier generale in Germania per l’assistenza alla sicurezza che sovrintenderà a tutti i trasferimenti di armi e all’addestramento militare per l’Ucraina.

Il nuovo comando statunitense, chiamato Security Assistance Group Ukraine, rappresenta un programma più permanente e a lungo termine per continuare a sostenere le autorità Kiev nella sua resistenza all’invasione russa.

Il nuovo pacchetto di aiuti destinati dagli Usa all’Ucraina comprende 45 carri armati T-72 ricondizionati, 1.100 droni Phoenix Ghost e 40 barche blindate, 250 veicoli blindati di sicurezza M1117. I carri armati T-72, di fabbricazione sovietica, provengono dalla Repubblica Ceca, “ma sono quelli che gli ucraini sanno usare meglio. L’introduzione di un nuovo carro armato è estremamente costosa e i tempi sono sensibili”, ha aggiunto la Singh, spiegando che i Paesi Bassi pagheranno la ristrutturazione di altri 45 carri armati T-72 da inviare in Ucraina. Del pacchetto fanno parte anche finanziamenti per rinnovare i missili di difesa aerea Hawk da includere nei futuri pacchetti di aiuti.

Zelensky ringrazia Biden: “I veicoli blindati ci aiuteranno a liberare la terra ucraina”

Volodymyr Zelensky ha “ringraziato il presidente Usa Joe Biden e gli americani per il nuovo pacchetto di assistenza militare da 400 milioni di dollari”. “I veicoli blindati ci aiuteranno a liberare la terra ucraina. Apprezziamo questo continuo supporto!” ha scritto su Twitter il presidente ucraino.

“Gli ucraini continuano a fare progressi nel sud e nel nord est, dove stanno respingendo le linee russe” ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa. Quanto alla specifica situazione a Kherson, il funzionario della Casa Bianca ha specificato di non voler “entrare nel dettaglio e di preferire che parli il governo di Kiev”.

Kirby: “Putin dimostra di voler proseguire la guerra e l’Iran dimostra di volerlo aiutare in questo”

“L’Iran e la Russia – ha detto ancora Kirby – si sono molto avvicinati negli ultimi 8 mesi, questo è un segno di quanto i due Paesi siano sempre isolati e delle difficoltà di Putin in Ucraina. Entrambi i Paesi vogliono sputare in faccia al diritto internazionale che il resto del mondo rispetta. Putin dimostra di voler proseguire la guerra e l’Iran dimostra di volerlo aiutare in questo”.