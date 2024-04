Ucraina, Kiev potrebbe utilizzare missili a lungo raggio per colpire la Russia

Il Financial Times scrive che l'Ucraina potrebbe colpire il territorio russo utilizzando i missili a lungo raggio Atacms forniti dagli Usa.

L’Ucraina potrebbe utilizzare armi a lungo raggio, compresi i missili Atacms (Army Tactical Missile System) a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti, per colpire all’interno del territorio russo nonostante le istruzioni di Washington di utilizzare tali armi solo all’interno dell’Ucraina. A riferirlo è il Financial Times, citando il capo dello stato Stato Maggiore della Difesa britannico, Tony Radakin.

“Mentre l’Ucraina acquisisce maggiori capacità per la lotta a lungo raggio… la sua capacità di continuare le operazioni in profondità diventerà (sempre più) una caratteristica”, ha detto Radakin al Financial Times, aggiungendo che “hanno sicuramente un effetto”.

Zelensky pianifica attacchi e raid di sabotaggio con gli Atacms Usa

Il funzionario ha aggiunto che Kiev organizzerà “attacchi e raid di sabotaggio” utilizzando armi a lungo raggio all’interno della Russia, indipendentemente dalle istruzioni degli Stati Uniti di dispiegarle sul campo di battaglia in Ucraina.