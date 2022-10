“L’Italia è inorridita dai vili attacchi missilistici che hanno colpito stamane il centro di Kyiv e altre città ucraine”. È quanto afferma in una nota la Farnesina, commentando i nuovi bombardamenti russi avvenuti questa mattina in diverse città dell’Ucraina.

“Ribadiamo il fermo e convinto sostegno all’Ucraina – scrive ancora il ministero degli Esteri -, al suo popolo e alla sua resilienza, ed esprimiamo al contempo piena condanna e massima indignazione per un gesto che aggrava le responsabilità russe nel contesto della sua ingiustificabile aggressione”.

Meloni: “Ognuno di questi missili isola ulteriormente la Russia”

“Ore di apprensione per l’Ucraina. Putin – afferma in una nota la premier in pectore e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni -, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine. Le bombe cadono su uomini, donne e bambini. Ognuno di questi missili isola ulteriormente la Russia e rafforza la nostra convinzione di difendere chi si batte per la propria libertà”.

