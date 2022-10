Ucraina, la Germania convoca un G7 urgente

La Germania ha convocato per domani alle 14 un vertice straordinarie e urgente dei leader del G7 a cui parteciperà, in video collegamento, anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky per discutere degli ultimi sviluppi in Ucraina dopo gli attacchi missilistici russi di oggi.

A renderlo noto è stato il portavoce del cancelliere Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, esprimendo la condanna del governo tedesco – presidente di turno del G7 – “nei termini più forti possibili” dei pesanti attacchi missilistici russi rivendicati da Putin con nuove minacce rivolte verso Kiev.

La Bild riporta in queste ore che la sezione visti del consolato tedesco a Kiev sarebbe stata colpita durante i pesanti attacchi russi alla capitale ucraina. L’ex presidente della Fondazione Boll di Kiev, Sergej Sumlenny, ha postato foto su Twitter e scritto al cancelliere Scholz e al ministro degli Esteri Annalena Baerbock: “Potreste inviare un paio di carri armati Leopard in controllare la situazione in loco?”.

La Germania, ha comunicato oggi la ministra della difesa tedesca, Christine Lambercht, consegnerà all’Ucraina nello spazio di pochi giorni il primo di quattro moderni sistemi di difesa aerea IRIS-T. Il governo di Berlino aveva promesso la fornitura a giugno con lo scopo di proteggere le aree civili da attacchi missilistici.

Zelensky ha chiesto al cancelliere tedesco Scholz e al presidente francese, Emmanuel Macron, una “dura” reazione contro la Russia, a seguito dei bombardamenti che ha effettuato su Kiev e altre città dell’ex repubblica sovietica.

In un messaggio su Twitter, Zelensky ha reso noto di aver tenuto dei colloqui telefonici con Scholz e Macron. Il capo dello Stato ucraino ha aggiunto di aver discusso della difesa aerea del proprio Paese, nonché della “necessità di una dura reazione sia europea sia internazionale, così come di una rafforzata pressione sulla Russia” dopo gli ultimi attacchi.

Agreed with Chancellor @OlafScholz of 🇩🇪 holding presidency of #G7 on an urgent meeting of the Group. My speech is scheduled, in which I’ll tell about the terrorist attacks by RF. We also discussed the issue of increasing pressure on RF & aid in restoring damaged infrastructure.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022