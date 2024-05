Ucraina, le truppe russe avanzano nel Donetsk

In Ucraina in combattimenti nella regione di Donetsk tra le truppe di Kiev e quelle russe. Nella notte missili su Odessa.

Le forze russe sono riuscite ad avanzare nel villaggio di Ocheretin nel distretto di Pokrovsky nella regione di Donetsk. Lo ha riferito a Interfax Ucraina il portavoce dell’esercito di Kiev, Nazar Voloshyn. Tuttavia, ha precisato lo stesso, la parte dell’insediamento in cui si trovano i russi è sotto il controllo di fuoco delle truppe ucraine. I combattimenti continuano. Nella notte missili russi hanno colpito Odessa, città Sud-occidentale dell’Ucraina, e sono rimaste ferite 13 persone, secondo l’ultimo bilancio delle autorità locali.

In Ucraina in combattimenti nella regione di Donetsk tra le truppe di Kiev e quelle russe. Nella notte missili su Odessa

“Un altro attacco balistico russo su Odessa”, ha dichiarato il sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, su Telegram. Il governatore della regione, Oleg Kiper, ha riferito che sono state danneggiate infrastrutture civili, compresi i magazzini postali e tre scuole, che si aggiungono, sottolinea Unicef Ucraina su X, “alle migliaia di scuole e asili che sarebbero stati distrutti o danneggiati in Ucraina, interrompendo l’accesso all’istruzione per milioni di bambini. Le scuole non sono obiettivi”. Pochi giorni fa in un altro attacco su Odessa avevano perso la vita otto persone.

Kiev: la centrale nucleare di Zaporizhzhia usata per lanciare droni kamikaze

I russi, secondo quanto è stato riferito dalla direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina sul suo sito, utilizzano il territorio della centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia per il lancio di droni kamikaze, approfittando del fatto che le forze di difesa ucraine non possono contrattaccare. Secondo le stesse fonti, i russi hanno attrezzato delle rampe di lancio per i loro droni vicino al sesto reattore della centrale.

L’intelligence ha mostrato un video di un drone, che contiene la sigla UT4D.TT. Ciò indica che il drone è stato fornito dal Ministero della Difesa della Federazione Russa, si sottolinea da Kiev. La traiettoria di volo del drone kamikaze russo passa sopra i propulsori della centrale nucleare più grande d’Europa, in direzione delle comunità di Nikopol e Marganets, soggette a costanti attacchi russi, viene dichiarato dall’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina.

Il 7 aprile si è saputo che un drone è esploso sul territorio occupato della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Dopo l’attacco, il consiglio di amministrazione dell’AIEA ha convocato una riunione straordinaria per discutere l’incidente. L’Ucraina e la Russia hanno presentato due richieste separate per l’incontro. La Federazione Russa ha parlato di “provocazioni da parte delle forze armate ucraine”.

Leggi anche: “Mosca ha usato armi chimiche in Ucraina”. L’accusa arriva dal Dipartimento di Stato americano. Impiegata la cloropicrina contro le forze di Kiev