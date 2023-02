Ucraina, Mosca prepara l’attacco

La Russia, secondo quanto scrive il Financial Times, sta ammassando caccia ed elicotteri al confine con l’Ucraina per sostenere la nuova offensiva di terra contro le forze di Kiev.

Anche negli incontri con i Paesi alleati che sostengono l’Ucraina, il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin ha sottolineato la minaccia della forza aerea russa. “Abbiamo una breve finestra di tempo – ha riferito un alto esponente americano citato dal Ft – per aiutare gli ucraini a prepararsi all’offensiva. Le forze terrestri russe sono piuttosto alle corde, quindi è probabile che punteranno sugli aerei”.

Austin: “Non vediamo che la Russia stia ammassando forze aeree per lanciare un’offensiva”

“Non vediamo che la Russia stia ammassando forze aeree per lanciare un’offensiva ma certamente Mosca continua ad avere grandi capacità in termini di aviazione” ha detto il segretario della Difesa Usa Austin III al termine della riunione del formato Ramstein a Bruxelles. “L’Ucraina – ha aggiunto il segretario della Difesa Usa – ha fatto un buon lavoro nell’intercettare i missili russi e vogliamo che abbiano tutti i mezzi per difendersi, anche nel caso in cui russi dovessero decidere di dispiegare l’aviazione”.

Intercettati dalla Nato tre jet russi sulla Polonia

Il ministero della Difesa dell’Aja ha reso noto che questa mattina due F-25 olandesi hanno intercettato tre caccia russi, vicino allo spazio aereo polacco facendoli allontanare. Secondo la difesa olandese i velivoli russi arrivavano da Kalilingrad, l’exclave russa sul mar Baltico tra Polonia e Lituania.

I velivoli “si sono avvicinati all’area di responsabilità polacca della Nato provenendo da Kaliningrad”, ha dichiarato il ministero della difesa olandese spiegando che otto suoi F-35 sono di stanza in Polonia questo mese e il prossimo. La formazione aerea russa era formata da “tre velivoli: un Ilyushin IL-20M Coot-A scortato da due Flanker Su-27”, ha specificato il Ministero della Difesa dei Paesi Bassi.

