Ucraina, per Stoltenberg ora la priorità è consegnare i tank a Kiev

“La priorità ora è consegnare i tank, i Leopard e gli altri che sono stati promessi, nonché i veicoli blindati di fanteria. Ed è quello che stanno facendo gli alleati”. È quanto ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, aprendo l’incontro a Bruxelles del formato di Ramstein a proposito del conflitto in Ucraina.

“Poi bisogna – ha detto ancora il segretario generale dell’Alleanza atlantica – far sì che ci siano le munizioni. I jet non sono la questione più urgente ora, ma la conversazione è in corso perché le necessità dell’Ucraina evolvono con l’evolversi della guerra”.

“Ovviamente – ha aggiunto Stoltenberg -, il tipo di supporto che forniamo all’Ucraina si è evoluto con l’evolversi della guerra. All’inizio era estremamente importante fornire armi anticarro leggere come i giavellotti, poi abbiamo visto la necessità di artiglieria e gli alleati della Nato hanno fornito sistemi sempre più avanzati. Quindi è diventato ovvio che c’era un bisogno urgente anche di sistemi di difesa aerea più avanzati che i nostri alleati della Nato stanno ora fornendo ai patrioti Samp-T e ad altri sistemi di difesa aerea avanzati. Il tipo di supporto che stiamo fornendo all’Ucraina è cambiato e si è evoluto nel tempo e continuerà a cambiare ed evolversi man mano che questa guerra si sviluppa”.

La replica del Cremlino: “La Nato è un’organizzazione che ci è ostile”

“La Nato è un’organizzazione che ci è ostile e che dimostra quest’ostilità ogni giorno” ha dichiarato in un punto stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ribadendo le sue critiche all’Alleanza atlantica per le posizione assunte sulla guerra in Ucraina. “Sta facendo del suo meglio per rendere il suo coinvolgimento nel conflitto intorno all’Ucraina il più chiaro possibile”, ha aggiunto Peskov.

Austin: “L’Ucraina ha mostrato che prevarrà in questa guerra”

“Nonostante alcuni arretramenti l’Ucraina ha mostrato che prevarrà in questa guerra e che questi arretramenti non saranno altro che temporanei: il gruppo di Ramstein sosterrà Kiev per tutto il tempo necessario, daremo ciò che abbiamo promesso e faremo sì che gli equipaggiamenti siano integrati nel campo di battaglia” ha detto, invece, il segretario di Stato Usa per la Difesa, Lloyd Austin III.

“La Russia non ha prevalso. Kiev – ha aggiunto il segretario di Stato Usa – non è caduta e gli amici dell’Ucraina non hanno vacillato. Dall’inizio della guerra scelta da Putin, i soldati ucraini hanno vinto le battaglie di Kiev, Charkiv e Kherson. Respingono le forze russe con i sistemi donati dai paesi in questa stanza. Il mondo è stato ispirato dalla resilienza del popolo ucraino e dal coraggio delle truppe ucraine anche di fronte alle battute d’arresto, l’Ucraina ha dimostrato che prevarrà”.

