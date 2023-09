Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev poche ore prima dell’arrivo di Blinken

Questa mattina la Russia, poche ore prima dell’arrivo a Kiev del segretario di Stato americano Antony Blinken, ha lanciato un massiccio attacco missilistico. I sistemi di difesa aerea dell’Ucraina hanno abbattuto tutti i missili, prima che raggiungessero i loro obiettivi. Allarmi di raid aerei sono risuonati in tutto il Paese per oltre un’ora.

Pioggia di missili russi su Kiev poche ore prima dell’arrivo in Ucraina del segretario di Stato americano Blinken

Le forze ucraine hanno riferito di aver abbattuto 23 tra droni e missili lanciati dalla Russia su un totale di 33. Nel complesso le forze russe hanno utilizzato 7 missili X-101/X-555/X-55, un missile balistico Iskander-M e 25 droni kamikaze Shahed-136/131 per attaccare l’Ucraina.

“Un altro attacco missilistico del nemico contro una città pacifica con l’obiettivo di uccidere la popolazione civile e distruggere le infrastrutture”, ha riferito il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, aggiungendo che, secondo le prime informazioni, nella Capitale ucraina non vi sono stati danni, né vittime.

Le forze ucraine hanno riferito di aver abbattuto 23 tra droni e missili lanciati dalla Russia

Un civile è rimasto, invece, ferito, sempre questa mattina, durante un bombardamento russo con munizioni a grappolo sul villaggio di Nova Hnylytsia, nel distretto di Chuguyiv, nella regione di Kharkiv. “Oggi, intorno alle 7:00 (le 6:00 in Italia, ndr), gli occupanti russi hanno lanciato munizioni a grappolo contro il villaggio di Nova Hnylytsia, nel distretto di Chuguyiv. Un edificio residenziale privato è stato danneggiato”, ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, aggiungendo che il civile è stato ferito da una scheggia.

Blinken a sorpresa nella Capitale ucraina. Annuncerà aiuti per un miliardo di dollari

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, a sorpresa, è giunto questa mattina a Kiev. Blinken, secondo quanto è stato riferito da un funzionario del Dipartimento di Stato, annuncerà aiuti all’Ucraina per un miliardo di dollari. “Gli ucraini hanno un’importante missione a New York, per continuare a spiegare, ai loro alleati e partner in tutto il mondo, cosa sta succedendo e ribadire il loro continuo bisogno di sostegno. È importante per noi continuare a guidare lo sforzo globale per sostenerli”, ha affermato il funzionario americano.

Il segretario di Stato Usa, hanno riferito i media di Kiev mostrando le foto del suo arrivo, è giunto a Kiev questa mattina, dopo un viaggio notturno in treno dalla Polonia. È la terza visita che Blinken compie nella Capitale ucraina dall’inizio del conflitto.