Ucraina-Russia, i negoziati proseguono a distanza: Zelensky invita tutto il mondo a scendere in piazza

Ucraina-Russia, i negoziati proseguono a distanza tra i due paesi coinvolti direttamente nel conflitto. Mentre il resto del Mondo si riunisce per discutere sulle sanzioni e su come poter rispondere all’avanzata russa che non si arresta.

Ucraina-Russia, i negoziati proseguono a distanza

I negoziati tra Russia e Ucraina continuano a distanza in videoconferenza. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca in un incontro con i giornalisti. “I negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina sulla bozza di trattato per risolvere la situazione in Ucraina, la sua neutralità e le garanzie di sicurezza stanno attualmente continuano in videoconferenza. Vengono discussi gli aspetti militari, politici e umanitari“. Solo un giorno fa, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva dichiarato come i negoziati tar i due paesi fossero “difficili”.

Intanto, nella giornata del 24 marzo, sono stati 140 i Paesi che hanno votato a favore della risoluzione dell’Onu sull’Ucraina, 5 i contrari (Russia, Bielorussia, Siria, Corea del Nord ed Eritrea) e 38 gli astenuti, compresa la Cina: si chiede “l’immediata cessazione delle ostilità da parte della Russia, in particolare di eventuali attacchi contro civili”.