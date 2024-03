Ucraina, von der Leyen: “Putin deve deporre le armi”

Non si placano le polemica sulle parole di Papa Francesco. Von der Leyen: "Chi nega la pace e vuole spazzare via l’Ucraina è Putin".

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prende indirettamente le distanze dalle richieste di Papa Francesco all’Ucraina di trovare il coraggio di “alzare bandiera bianca”, come aveva già fatto lo stesso presidente ucraino Zelensky e il capo della Nato, Stoltenberg.

“Chi nega la pace e vuole spazzare via l’Ucraina è Putin, Putin deve deporre le armi”, ha aggiunto von der Leyen secondo i media tedeschi, a Berlino presentando il programma elettorale della CDU/CSU per le elezioni europee. “Nessuno desidera la pace più del popolo ucraino”, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. Ma ci deve essere “una pace vera e giusta; non può esserci alcuna occupazione, e no all’oppressione”.

Zelensky: “Ringrazio ogni cappellano ucraino che è in prima linea nell’esercito e nelle forze di difesa”

“Ringrazio ogni cappellano ucraino che è in prima linea nell’esercito e nelle forze di difesa. Proteggono la vita e l’umanità. Ci sostengono con la preghiera, con le parole e con le azioni. La Chiesa è questo: stare accanto alle persone. Non a 2500 chilometri di distanza da qualche parte lì per svolgere una mediazione virtuale tra chi vuole vivere e chi vuole distruggerti” aveva detto, questa mattina, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando l’intervista di Papa Francesco alla Radiotelevisione svizzera.

