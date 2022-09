Ucraina, Zelensky annuncia di aver ripreso terreno sull’esercito russo. Videomessaggio per la morte della Regina Elisabetta

Ucraina, Zelensky ha annunciato che l’esercito ucraino ha riconquistato parecchio territorio a discapito dei russi. I militari ucraini hanno confermato nel dettaglio i territori ripresi. Intanto, il presidente ucraino ha mandato un ultimo saluto alla Regina Elisabetta.

Ucraina, Zelensky annuncia di aver ripreso terreno sull’esercito russo

L’esercito ucraino è riuscito a riconquistare parecchio terreno a discapito dei russi. Ad annunciarlo è stato il presidente VolodYmyr Zelensky. “Nell’ambito delle operazioni di difesa in corso, i nostri eroi hanno già liberato decine di insediamenti”, ha affermato. “In totale, dal primo settembre sono stati liberati più di mille chilometri quadrati del nostro territorio”, ha aggiunto. Zelensky aveva precedentemente confermato che le forze ucraine avevano riconquistato la città di Balakliya nella regione di Kharkiv.

I militari ucraini confermano anche che negli ultimi tre giorni sono riusciti ad avanzare per “50 chilometri” nell’ambito della controffensiva nella regione di Kharkiv. Nelle scorse 24 ore, si legge, “il nemico russo ha subito la maggior parte delle perdite nelle direzioni di Kharkiv e Donetsk” e “le forze di difesa stanno portando avanti una controffensiva di successo nella direzione di Kharkiv” mentre anche “grazie alle capacità e alle azioni coordinate, le Forze Armate ucraine, con il sostegno della popolazione locale, sono riuscite ad avanzare in tre giorni di circa 50 chilometri”.

Videomessaggio per la morte della Regina Elisabetta

Intanto, il presidente ucraino Zelensky ha trovato anche il tempo, nel bel mezzo di una guerra, di mandare un ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Così a seguito della notizia della sua morte, il presidente ucraino ha registrato e condiviso un video: “Con grande tristezza ho appreso della morte di Sua Maestà la regina Elisabetta, una grande perdita per l’Europa e per il mondo, per conto degli ucraini ho fatto le condoglianze alla famiglia reale, al Regno Unito e al Commonwealth. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi”, le parole del presidente ucraino Zelensky.

