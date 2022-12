Ucraina, Zelensky vola a Washington

“Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell’Ucraina”. È quanto ha annunciato in un tweet il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky confermando la sua visita a Washington e il suo incontro con Joe Biden che avrà luogo oggi.

“In particolare – scrive ancora Zelensky -, il presidente degli Stati Uniti e io parleremo della cooperazione tra l’Ucraina e gli Usa. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali”.

