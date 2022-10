L’Ue addestrerà 15mila militari ucraini

L'Unione europea addestrerà in Polonia e in un altro Paese i militari appartenenti alle forze armate ucraine.

L’Unione europea addestrerà circa 15mila militari ucraini. La missione di addestramento, secondo quanto ha riferito l’Ansa citando fonti dell’esecutivo comunitario, ha già ricevuto l’ok politico, ora restano da definire alcuni dettagli operativi.

L’Unione europea addestrerà in Polonia e in un altro Paese i militari appartenenti alle forze armate ucraine

“Il quartier generale della missione sarà a Bruxelles – precisa la stessa fonte – ma ci saranno due campi di addestramento distinti sul terreno, uno in Polonia e uno in un altro stato membro ancora da definire”.

Circa 12mila militari ucraini riceveranno un addestramento “generale”, mentre ad altri tremila sarà riservato un corso specializzato, ad esempio “chimico-sanitario”.

Il Canada invierà in Polonia 40 ingegneri militari per l’addestramento delle forze ucraine

Anche il Canada ha annunciato che contribuirà a formare i soldati ucraini. La ministra della Difesa, Anita Anand, ha annunciato oggi l’invio di 40 ingegneri militari in Polonia per l’addestramento dei militari ucraini. “Canada e Polonia sono stretti alleati nella Nato e nazioni leader nel sostegno all’Ucraina”, ha detto la ministra canadese annunciando la firma di un protocollo d’intesa per rafforzare la cooperazione bilaterale in tema di difesa.

Il protocollo tra Canada e Polonia, ha spiegato la ministra canadese su Twitter, “crea opportunità per il personale militare e civile di imparare gli uni dagli altri, addestrarsi insieme e consentire la collaborazione sulla tecnologia militare”.

Leggi anche: Il G7 continuerà a imporre sanzioni alla Russia. I leader confermano pieno sostegno a Kiev e condannano gli atti di sabotaggio al Nord Stream