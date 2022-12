Mentre il ministro dell’Istruzione, il leghista Giuseppe Valditara, pensa ad ingrassare lo staff del suo dicastero, la scuola registra deficit e carenze strutturali. Aumentano gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane: nell’anno scolastico 2021-2022 sono 316mila (+5% rispetto al precedente anno scolastico).

Cresce anche il numero degli insegnanti di sostegno – sono oltre 207mila, quasi 200mila nella scuola statale e più di 7mila nella scuola non statale, in crescita di oltre 16mila unità rispetto all’anno scolastico precedente (+8% solo nella scuola statale) – ma ben il 14% viene nominato in ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico e il 32% non ha una formazione specifica.

Inoltre solo il 33% delle scuole sono accessibili agli alunni con disabilità motoria – la Regione più virtuosa è la Valle d’Aosta, con il 58,4% di scuole accessibili, invece la Provincia autonoma di Bolzano si distingue per la presenza più elevata di barriere fisiche, con il 19% di scuole accessibili – solo il 16% delle scuole dispone di segnalazioni visive per studenti con sordità o ipoacusia, mentre le mappe a rilievo e i percorsi tattili, necessari a rendere gli spazi accessibili agli alunni con cecità o ipovisione, sono presenti solo nell’1,5% delle scuole.

Molto deve essere fatto insomma sul fronte delle barriere architettoniche e per la disabilità sensoriale. Il quadro lo fornisce l’Istat nel Report diffuso in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità.