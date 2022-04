Uova di pasqua Lidl deluxe 2022: cosa sono e perché tutti ne parlano?

Uova di pasqua Lidl deluxe 2022: sta davvero andando a ruba negli ultimi giorni dagli scaffali dei supermercati di tutta Italia. Tanti i commenti positivi sui social per diversi motivi.

Uova di pasqua Lidl deluxe 2022: cosa sono

La Pasqua si avvicina ed è tempo delle uova di cioccolato. Tra quello più apprezzate e consigliate vi sono quelle della linea Deluxe di Lidl che costano 7,99 euro. Si tratta di uovo di cioccolato in varie versioni, molte caratterizzate dal fatto di essere realizzate con nocciole intere.

Ecco quali sono le caratteristiche: il grande quantitativo di nocciole presenti nel cioccolato al latte, ben il 40%. Inoltre, si tratta di un uovo certificato, almeno per quanto riguarda il cacao. La Rainforest Alliance è infatti è una ONG che certifica che diversi prodotti soddisfano determinati standard di sostenibilità ambientale e sociale. Mentre, a produrlo è un’azienda italiana: “La Suissa”, industria dolciaria piemontese che produce il suo cioccolato ad Arquata Scrivia.

Perché tutti ne parlano?

Le uova di Pasqua della linea Lidl sono realizzate con nocciole intere e l’ultimo comparso sugli scaffali con cioccolato bianco e pistacchi, sembra sia già introvabile. Il prezzo anche è competitivo così come l’iniziativa solidale che è lodevole. Infatti, per ogni vendita di uovo Deluxe, infatti, Lidl donerà 1 euro a L’Albero della Vita.

Tanti i commenti sono positivi sia per il prezzo relativamente basso sia per la sorpresa come un braccialetto argento, molto gradito da tanti che hanno già avuto la fortuna di acquistare l’uovo e scartare la sorpresa al suo interno.

Leggi anche: Uovo di Pasqua di Chiara Ferragni: quanto costa e dove si compra