Uovo di Pasqua di Chiara Ferragni: quanto costa e dove si compra

Uovo di Pasqua di Chiara Ferragni: anche per il 2022 è arrivato l’annuncio dell’uovo dell’influencer più famosa d’Italia. La stessa Ferragni ha dato l’annuncio sui suoi social e si aspetta di nuovo che sia sold out in poco tempo. Infatti, le scorte sono limitate.

Uovo di Pasqua di Chiara Ferragni: quanto costa

Arriva anche per il 2022, l’uovo di Pasqua firmato dall’influencer Chiara Ferragni. Si distingue dalla versione 2021 per delle stelline più grandi ed un rosa più accesso per la confezione. Il produttore resta infatti Dolci Preziosi mentre l’acquisto aiuta l’associazione “I bambini delle fate” così come lo scorso anno. L’annuncio non poteva che arrivare su Instagram: “Anche quest’anno io e dolcipreziosi abbiamo deciso di sostenere “I Bambini delle Fate” di Franco e Andrea con delle nuove uova di Pasqua chiaraferragni brand”. L’associazione da diversi anni si occupa di sostenere economicamente famiglie con autismo e disabilità.

Il costo varia ovviamente in base a dove viene acquistano ma, in genere, al supermercato parliamo di un prezzo di circa 10 euro per la versione da 150 grammi ed un prezzo di circa 20 euro per la versione grande da 280 grammi.

Dove si compra: online e store fisici?

L’uovo di Pasqua Chiara Ferragni, prodotto da Dolci Preziosi, è in vendita in limited edition in diversi formati nei supermercati e nei principali store online.

Per quanto riguarda le sorprese, ecco quali prodotti dovrebbero essere presenti:

Set di tatuaggi per unghie a forma di stella e del logo Chiara Ferragni Brand

a forma di stella e del logo Chiara Ferragni Brand Sticker fatto di strass a forma di occhio

a forma di occhio Magneti a tema Chiara Ferragni

a tema Chiara Ferragni Blue Boss Baby con il cagnolino

