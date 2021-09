Urne infuocate a Milano. Ecco l’elenco degli aspiranti consiglieri suddivisi in 28 liste a supporto dei 13 candidati sindaco

Entra nel vivo la volata elettorale di Milano. In quella che si preannuncia come un’elezione da record, prevista per il 3 e 4 ottobre, si fronteggeranno 28 simboli a supporto di 13 aspiranti sindaco. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto alle precedenti elezioni del 2016 quando i candidati erano appena 9 e le liste a loro supporto soltanto 17. Ecco l’elenco delle liste che, al momento, sono state pubblicate.

BEPPE SALA

Pd: Pierfrancesco Maran, Anna Scavuzzo, Lamberto Bertolé, Arianna Censi, Marco Granelli, Michele Albiani, Alice Arienta, Filippo Barberis, Stefano Bassi, Domingo Borja, Emilia Bossi detta Milly Moratti, Federico Bottelli, Sarah Brizzolara detta Briz, Marzia Busana, Elena Buscemi, Davide Caocci, Bruno Ceccarelli, Luca Costamagna, Luigi Costanzo, Simonetta D’Amico, Diana De Marchi, Sana El Gosairi, Rosalie Estares, Federico Ferri, Paola Filice, Enrico Fraschini, Maria Letizia Giorgetti, Alessandro Giungi, Githmy Christina Pathiraja Mudalige, Daniele Nahum, Elisabetta Nigris, Roberta Osculati, Carmine Pacente, Rosario Pantaleo, Dijana Pavlovic, Valerio Pedroni, Sonia Ribera, Silvestro Rivolta, Gaia Romani, Monica Romano, Giuseppina Rosco, Giuseppe Santagostino, Tiziana Scalco, Natascia Tosoni, Angelo Turco, Beatrice Uguccioni, Angelica Vasile, Daniele Vincenti.

Volt: Gabriele Pravettoni Farinelli, Camilla Villano, Simone Giuseppe Dedda, Sara Colasanto, Stefan De Jonghe, Barbara Crepaldi, Carlo Andrea Bettini, Rosanna Cardella, Alessandro Macchi, Maja Urukalo, Filippo Franceschi, Alessandra Spaghetti, Alberto Baroni, Annalisa Le Rose, Giorgio Gargari, Adele Sala, Beniamino Zagari, Beatrice Berto, Federico Amoruso, Isabella Pinucci, Stefano Corona, Eva Tigli, Valentina Gobbi, Michele Barberio, Claudia Vasselli, Thierry Gibert, Paolo Bassanini, Manuela Cuadrado, Marco Seregni, Marienza Benedetti, Antonino Borgia, Alessandra Galluccio, Alessandro Zamboni, Federica Mangano, Guglielmo Picciocchi, Luisa Maria Nastese, Giovanni Lasagna, Daniela Carsetti, Francesco Minervini, Sari Mertanen, Fabio Daniele, Eleonora De Salvo.

Lista Civica Beppe Sala: Martina Riva, Emmanuel Conte, Roberta Guaineri, Gabriele Rabaiotti, Marzia Pontone, Paolo Petracca, Lucia Audia, Teresa Baldini, Marta Basso, Stefano Bucello, Anna Buffa, Olga Cola, Filippo Cucchetto, Barbara Depasqual, Greta Dovigi, Gini Dupasquier, Francesca Fedeli, Enrico Fedrighini, Marco Loria, Laura Mariniello, Marco Mazzei, Matteo Milione, Mario Petillo, Marcello Pistilli, Alessandro Re, Daniela Reo, Marco Sessa, Eric Veron.

Milano Radicale: Lipparini Lorenzo, Alberta Valentina, Anghileri Giovanni, Banfi Luca, Besostri Federica Giulia, Bonvicini Barbara, Crivellini Giulia, D’Aquino Piera, De Stefani Ezio Sandro, Dossi Francescogiuseppe Romano Maria, Fortis Luca, Garlato Tiziana, Girombelli Claudia, Guzman Margarita Mercedes detta Mece, King Caroline, Lago Luigi, Lavore Stefania, Manfredi Roberto Luciano, Marrone Lisignoli Corinna, Matteini Charlotte Natascia, Mattioz Donata, Mele Manlio, Mino Claudia, Monopoli Antonia, Moschetti Ivan, Neglia Cesare Bartolomeo, Oneda Federica, Oshafi Floreta, Pagano Luigi, Pederzani Nancy, Pisani Camillo, Porto Giovanni, Rilletti Sergio, Rizzi Guido, Rossi Marco detto Moketz, Rossi Massimo, Rota Maura Rosa, Sanvito Andrea, Sperlinga Mario, Spinello Vanda Antonietta, Tanzi Susanna Mia Isabella, Triola Sabrina Armanda, Uberti Stefano, Valcauda Federica, Verazzani Davide, Villanova Michele, Vintiadis Marianna, Vittoria Marco Nicola Massimo Geltrude.

Milano in Salute: Marco Fumagalli, Francesca Ulivi, Davide Albanese, Annabella Amatulli, Sofia Banzatti, Salvatore Basile, Carlo Bosi, Marco Braga, Arianna Brambilla, Anna Castaldo, Davide Carrieri, Serena Cruciani, Mario Ciummei, Cristina Curti, Antonella De Gregorio, Francesca Deriu, Daniela Dordoni, Giacomo Gaidella, Alessandra Bianca Lydia Gay, Bianca Gramano, Matteo Libroia, Marcella Longo, Andrea Lopez, Valentina Massa, Doris Mamitiana, Antonio Maturo, Mattia Moro, Fortunato Nicoletti, Paola Palazzi, Serena Passamonti, Giulio Arturo Petazzi, Fabrizio Scroppo, Francesco Tarantini, Egidio Turetti, Maurizio Vergari, Uberto Zuccardi Merlo.

Milano Unita – La sinistra per Sala: Paolo Limonta, Elena Rossella Lattuada, Franco Adorni, Adotey Akueson detto “Dotcha”, Carla Basciano, Daniela Bastianoni, Luca Belloni, Michele Bisaccia, Angelo Caruso, Marina Maria Luisa Casazza, Elena Castellani, Jonathan Chiesa, Alberto Emilio Ciullini, Beatrice Damiani, Roberto Escobar, Giuliana Maria Gemini, Corrado Isidoro Gioia detto “Riot”, Elena Hileg Iannuzzi, Daniele Iudicello Minnella detto “Dani”, Guido Maffioli, Raffaele Mantegazza, Raffaella Manzotti, Davide Martinelli, Giordana Martinetti, Giovanna Mezzatesta, Domenico Pietro Mondoni detto “Dino”, Adalberto Muzio, Antonio Pandolfi, Rebecca Platini, Adelio Rigamonti, Massimo Virgilio Alfredo Righetti, Sara Roccisano, Michele Russi, Rahel Sereke detta “Rachela”, Carlo Silva, Ornella Torresani, Luigi Vinci.

Riformisti lavoriamo per Milano: in attesa di pubblicazione.

Europa verde: in attesa di pubblicazione.

LUCA BERNARDO

Fratelli d’Italia: Vittorio Feltri, Cristina Cattaneo, Andrea Mascaretti, Alice Arienti, Mauro Arnò detto Arno, Antonella Daniela Buro detta Burro, Maurizio Fausto Francesco Cadeo, Pietro Giorgio Celestino, Sabrina Conte, Claudio Costa, Stefania Crispino, Raffaella D’Ascoli, Eleonora De Rinaldo, Rita Cinzia De Stefano, Grazia Di Maggio detta Maggi detta Maggio, Arrechea Lina Marcela Dinas, Pietro Fabiano, Maria Antonietta Fort, Anna Garofalo, Massimo Girtanner, Tiziana Grimaldi, Enrico Marcora, Michele Mardegan, Florinda Marku, Barbara Mazzali, Lucia Merisio detta Bramieri, Graziano Mesuraca, Claudio Muscio, Mirko Palumbo, Stefano Francesco Passaquindici, Pietro Porciani detto Piero, Donato Riccio, Francesco Rocca, Salvatore Romano, Otello Ruggeri detto Ruggieri, Cristina Russo, Andrea Nedo Sacchi, Marco Santagostino-Mercantino detto Santagostino, Tania Scalini, Roberto Pietro Giuseppe Scarano, Francesco Spagna, Cristina Sporeni, Michele Torroni, Cosimo Toscano detto Tony, Eleonora Toso, Carola Trotta, Riccardo Truppo, Chiara Valcepina detta Valpecina detta Valce.

Lega per Salvini premier: in attesa di pubblicazione.

Forza Italia: in attesa di pubblicazione.

Lista civica Luca Bernardo: in attesa di pubblicazione.

Milano Popolare Maurizio Lupi: in attesa di pubblicazione.

Partito Liberale europeo: in attesa di pubblicazione.

GABRIELE MARIANI

Milano in comune: Patrizia Bedori, Alessandro Lanzani, Anna Camposampiero, Alessandro Brambilla Pisoni, Sara Mastronicola, Giacomo Negri, Alice Benedetti, Fulvio Aurora, Sarah Bocciardi, Mario Bonetti, Franca Caffa, Sergio Brenna, Grazia Corsetti, Cristiano Conti, Francesca Cristallo, Roberto D’Ambrosio detto Spinash, Cinzia Fossati, Alberto Del Nero, Ada Noidis Galano, Francesco Forcolini, Marianita de Jesus Garcia Garcia detta Mariana, Roberto Giuseppe Innocenti, Monica Kleinefeld, Fabrizio Draghi, Annamaria Lauro, Gianni Fossati, Alessia Locatelli, Francesco Graziani, Nicoletta Manuzzato, Luca Masari, Luciana Pellegreffi, Giovanni Motta, Giulia Rampinelli, Gianfranco Nicola, Laura Re Garbagnati, Silvano Piccardi, Nadia Riva, Monica Riva Santillo, Francesco Rizzati, Anna Stefanelli, Luigi Rovina, Sonia Vallese, Maurizio Sironi, Adele Vignola, Andrea Zamboni Radic detto Zambo, Mariangela Villa, Alessandro Zosi.

Civica AmbientaLista: Gabriella Bruschi, Lorenzo Berlendis, Adriana Berra detta Adriana da Lambrate, Edoardo Bai, Isabella Maria Barato, Felice Bassi, Lara Bianchi, Sergio Beccarini, Loredana Bielli, Hans-Jurgen Berenbruch, Barbara Bonazzi, Tommaso Bruti Liberati, Rachele Patrizia Catanese, Paolo Burgio, Roberta Corona, Ivan Calaminici, Claudia Corvi, Stefano Casciani, Giselda Cottarelli, Dario Cinquetti, Fiammetta Costa, Antonina Doria detta Antonella, Giovanni Costantini, Paola Galloni, Ennio Galante, Elena Gogna, Eugenio Galli, Marcellina Franca Maria Inga detta Marcella, Giuliano Giazzi, Marina Lagori, Moreno Mehioas, Luisa Lombardi, Pierpaolo Protti, Franca Marino, Cesare Spinello, Camilla Mian, Gabriele Carlo Maria Rho, Carla Mariarosa Pirovano, Costanza Rinaldi, Marina Romanò, Fiorella Sellari, Rosanna Sorani, Maria Vittoria Tavola, Laura Anna Tortosa.

LAYLA PAVONE

Movimento Cinque Stelle: in attesa di pubblicazione.

GIORGIO GOGGI

Socialisti di Milano: Sellante Maria Detta Sara, Rossetti Stefano, Florea Margareta, Desmazure Emmanuelle, Ajò Marco, Aurilio Gaetano, Bellocchio Matteo, Belluscio Francesco, Biassoni Enzo, Biuso Maria Giuseppina, Boccanera Dario, Broi Ivana, Cafarda Massimo, Canella Guido, Capirchio Donatella, Capurso Simona, Cati Sergio, Cioffi Anna Antonietta, Cividati Paola, Coppola Filippo, Cristiano Giovanni, Cuzzi Marco, Debernardi Carla Detta De Bernardi, De Muro Sergio, De Santis Antonio, Dolcini Flavia, Gallo Giuseppe Detto Pino, Garbagnati Furio, Giove Dario, Levati Mario Sirio, Lombardo Maria Detta Barbara, Macri’ Giuseppina Detta Nucci, Mandelli Rachele, Mangiagalli Rita, Maselli Luca, Melluso Angelo, Parisi Antonio, Parlato Delfino Detto Massimo, Pasculli Ettore, Pecchiari Pierpaolo, Perticoni Pia, Salvi Ilaria, Schiavone Domenico, Sebis Marcello, Tabacco Mariella, Tacconi Stefania, Valia Davide, Zurlo Mirasol.

Milano Liberale: in attesa di pubblicazione.

NATALE AZZARETTO

Partito comunista dei lavoratori: Luca Prini, Paolo Allevi, Ciro Attanasio, Enrico Baroni, Sara Bombardieri, Massimo Angelo Busnelli, Dario Casati, Franca Castello, Mario Cermignani, Giannantonio Chiavelli, Luigi Maria Crismas D’Angelo, Claudia Deliu, Antonino Esposito, Elena Felicetti, Alessia Isernia, Luca Ambrogio Lagonigro, Tiziana Lazzati, Angelo Libretti, Natale Locati, Maurizio Longoni, Andrea Mario Lucchetti, Anna Malerba, Tiziana Mantovani, Susanna Marzolla, Giuseppe Mascolo, Davide Montini, Fiammetta Occhetti, Bianca Parlanti, Santino Mario Tripodi.

MARCO MUGGIANI

Pci: in attesa di pubblicazione.

ALESSANDRO PASCALE

Partito comunista: in attesa di pubblicazione.

MAURO FESTA

Partito gay: in attesa di pubblicazione.

TEODOSIO DE BONIS

Movimento 3V: in attesa di pubblicazione.

BRYANT BIAVASCHI

Milano inizia qui: in attesa di pubblicazione.

BIANCA MIRIAM TEDONE

Potere al popolo: in attesa di pubblicazione.

GIANLUIGI PARAGONE

Milano Paragone sindaco Italexit: Massimo Zanello, Francesca Gentile, Giancarlo Marcotti, Diana Romano, Sergio Bramini, Giovanni Priolo, Lisa Molteni, Antonino Alfieri, Maria Cristina Gervasi, Umberto Alessandro Valentinotti, Marina Assandri, Romeo Iacobone, Monica Camozzi, Sergio Flores, Valeria Panetta, Fabrizio Ermanno Prati, Roberto Mazzoli, Tiziana Rogora, Marco Anzani, Massimiliano Bonavoglia, Alessandra Cavalli, Paolo Cagnoni, Giuseppe Cappuzzo, Lulia Caputo, Carla Cabau Vallejos, Piero Chiappano, Riccardo Corgiat Mecio, Luca Corrarati, Dario Crippa, Filippo Deidda, Anna Di Blasi, Maria Carmela Di Domizio, Salvatore Elia, Debora Gambini, Daniela Michela Grassi, Massimiliano Maria Mazza detto Max, Nadir Davide Mennuni, Isabella Giuseppina Messina, Adalberto Motta, Silvia Pirovano, Fedora Quattrocchi, Vito Salvatorelli, Domenico Scordia, Davide Girolamo Simone, Claudio Luigi Soviero, Massimiliano Toscano, Andrea Livio Volpato, Gelsomina Margherita Jessica Astolfi detta Jessica.

Grande Nord: in attesa di pubblicazione.