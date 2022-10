Usa, aborto di nuovo legale in Arizona e Ohio: la Corte d’appello sospende il divieto

Usa, aborto di nuovo legale: dopo mesi di manifestazioni e polemiche due corti d’appello hanno ribaltato la sentenza storia della Corte Suprema che nel giugno scorso aveva abolito il diritto all’aborto.

Usa, aborto di nuovo legale in Arizona e Ohio

Lo scorso giugno negli Stati Uniti, una sentenza storica della Corte Suprema abolisce il diritto all’aborto. Venne superata così dopo 50 anni, la famosa sentenza “Roe v. Wade” con cui nel 1973 la stessa Corte aveva riconosciuto il diritto della texana Norma McCorvey di interrompere la gravidanza. In seguito, tante sono state le polemiche e manifestazioni pubbliche di protesta contro questa decisione. Così dopo alcuni mesi torna legale la legge che permette alle donne di abortire. Due sentenze della corte d’appello ribaltano quella della Corte Suprema in particolare in Arizona e nell’Ohio. “Festeggiamo la vittoria in una battaglia, ma il nostro lavoro è lungi dall’essere completato”, ha dichiarato Iri Harvey, il numero uno di Planned Parenthood dell’Ohio.

La Corte d’appello sospende il divieto

Con la decisone della corte d’appello dello Stato, in Arizona gli aborti possono tornare a essere eseguiti. La corte si è infatti schierata con Planned Parenthood, ha bloccato di fatto la legge che vietava quasi completamente l’aborto e ha autorizzato di nuovo medici e centri clinici a riprendere la normale attività.

Anche in Ohio una corte ha bloccato la legge che vieta l’aborto dopo le prime sei settimane di gravidanza. Il giudice Christian Jenkins, un democratico, ha detto che “vietare a una persona affetta da cancro di prendere farmaci salvavita”, ma che potrebbero provocare un’interruzione di gravidanza, “rappresenta una violazione del diritto alla cura stabilito” dalla Costituzione dell’Ohio.

