Usa, record di donazioni per Trump dopo la condanna

Lo staff che cura la campagna elettorale di Donald Trump ha dichiarato di aver quasi raddoppiato il record di raccolta fondi in un solo giorno dopo che la giuria di New York ha dichiarato l’ex presidente degli Stati Uniti colpevole per aver falsificato bilanci, in modo da coprire un pagamento in nero ad una ex pornostar. Secondo i dati forniti dalla campagna, l’ex presidente avrebbe raccolto 34,8 milioni di dollari da piccoli donatori: quasi il 30% di loro era nuovo nella piattaforma.

“Io sono il candidato favorito, e di molto, e sto portando i Repubblicani alla vittoria” ha detto Trump, nel primo discorso dopo la sua condanna per il caso Stormy Daniels, tornando a puntare il dito contro l’Amministrazione Biden. “Tutto questo è opera di Biden e dei suoi, forse più dei suoi perché non so quanto ne sappia Biden, non so quanto ne sappia di qualunque cosa; ma tuttavia è il Presidente e dobbiamo usare il suo nome, e tutto questo è stato fatto a Washington e non si è mai visto niente di simile”, ha proseguito l’ex presidente Usa.

“È stato un processo farsa. Volevamo cambiare giudice”

“È stato un processo farsa, volevamo un cambio di sede, dove avremo potuto avere un processo equo, e non lo abbiamo avuto. Volevamo cambiare giudice, uno che non fosse in conflitto di interessi” ha aggiunto Trump. L’ex presidente ha accusato il giudice Juan Merchan – che dovrà decidere la sentenza – e il tribunale di essere “in totale combutta con la Casa Bianca e il Dipartimento della Giustizia”.

