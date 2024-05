Trump condannato nel processo Stormy Daniels: è colpevole di tutti i 34 capi di imputazione

Donald Trump è stato dichiarato colpevole di tutti i 34 capi di imputazione sulla vicenda di Stormy Daniels. Il tribunale di Manhattan ha quindi condannato il candidato alla presidenza Usa dichairandolo colpevole. Trump è il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essere stato condannato per un crimine.

Al momento del verdetto Trump è rimasto immobile: non si è mai mosso e, guardando dritto davanti a sé, è rimasto solo accigliato. L’udienza per emettere l’entità della condanna è attesa per l’11 luglio. L’ex presidente Usa ha commentato parlando di un “processo farsa, è una vergogna”. L’attuale candidato repubblicano alla Casa Bianca ha anche affermato di essere “un uomo innocente” in riferimento al caso pornostar. Fuori dall’aula l’ex presidente ha rilanciato: “Continuerò a combattere, il vero verdetto sarà il 5 novembre”