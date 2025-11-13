Mi paiono contraddittori i 5 Stelle sulla patrimoniale evocata da Landini. Sono favorevoli a Reddito di cittadinanza e salario minimo, però sono contrari o dubbiosi sulla patrimoniale. V’è da dire che Conte ha sempre parlato di tassare gli extraprofitti di banche, giganti del web e industrie delle armi, ma in prima persona non ha mai parlato di patrimoniale.

Massimo Poggio

via Facebook

Gentile lettore, Landini è stato ingenuo a evocare la patrimoniale e il Pd ancora di più. Dovevano sapere che la parola stessa “patrimoniale” è un tabù, tanto che Berlusconi, il più patrimonializzabile degli italiani, la brandiva come i monaci medievali usavano la croce per scacciare il diavolo: Vade retro, Satana! Da lì a parlare di “comunisti” è un attimo. Veda i titoli di Libero, Il Giornale e fogli simili. Fa ridere che sia detta comunista una Elly Schlein che non sa neanche chi siano Karl Marx e i proletari, intenta com’è a consultare la sua archicromista (per poi vestirsi alla rinfusa come una qualunque mamma affannata al supermercato). E fanno ridere gli altri del Pd ignari che, con la parola “patrimoniale”, lanciavano un salvagente al governo in procinto di annegare nella finanziaria già colpita e affondata da Istat e Bankitalia come cinica operazione di sostegno ai ricchi e calcio nel sedere ai meno abbienti. Quanto a Conte, penso la sua sia una posizione tattica e assennata per non fornire sponde alle destre naufraghe. Che poi, in cotanta tempesta, l’idea vaga e generica di Landini riguarderebbe l’un per cento della popolazione. A Meloni non è parso vero di poter aizzare i poveri contro i poveri, è la sua specialità.