Valeria Parrella: età, romanzi, libri migliori, marito e figli

Chi è Valeria Parrella, la scrittrice ha pubblicato il suo ultimo libro La Fortuna con Feltrinelli, distribuito a partire da maggio 2022.

Valeria Parrella: età, romanzi e libri migliori

Valeria Parrella è nata il 20 gennaio 1974 a Torre del Greco, in provincia di Napoli ed è una scrittrice, drammaturga e giornalista italiana. Dopo aver trascorso la sua infanzia a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, si è diplomata al Liceo Ginnasio Governativo G. B. Vico. Successivamente, si è laureata in Lettere classiche all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e si è poi specializzata come interprete della lingua dei segni italiani. Ha lavorato all’E.N.S. di Napoli mentre, a partire dal 2017, è iscritta all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista.

Il suo esordio come scrittrice è avvenuto nel 2003, quando ha pubblicato una raccolta di sei racconti intitolata Mosca più balena e ha vinto il Premio Campiello Opera Prima, il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante ed è stata finalista al Premio Bergamo.

Nel 2005, ha pubblicato la seconda raccolta di racconti Per grazie ricevuta con Minimum fax, vincendo il Premio Renato Fucini per la miglior raccolta di racconti ed è stata selezionata tra i cinque finalisti al Premio Strega.

Nel 2007, ha cominciato a lavorare in ambito teatrale, mettendo in scena Ciao Maschio nel 2009, Tre terzi nel 2019, Antigone nel 2012 e Dalla parte di Zeno (2016).

Il primo romanzo della scrittrice è stato Lo spazio bianco pubblicato nel 2008 e vincitore del Premio Letterario Basilicata. Il libro ha avuto un adattamento cinematografico diretto da Francesca Comencini e con Margherita Buy protagonista.

A maggio 2010, ha pubblicato Ma quale amore con Rizzoli che ha vinto il Premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

A maggio 2022, è uscito il suo ultimo libro intitolato La fortuna.

Politica, marito e figli

Nel 2014, Valeria Parrella è stata candidata alle elezioni europee con la lista L’Altra Europa con Tsipras, ottenendo più di settemila preferenze.

La scrittrice è una dei fondatori e organizzatori della Festa del libro “Un’Altra Galassia” e collabora con gli scrittori che conducono il laboratorio con i ragazzi detenuti presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata da 2014 con il regista Davide Iodice. La scrittrice ha un figlio.