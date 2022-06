Vasco a Torino 2022: scaletta delle canzoni, biglietti e le regole da seguire

Vasco a Torino 2022: il tour dell’artista continua in giro per l’Italia con tappa il 30 giugno 2022 nel capoluogo piemontese, allo stadio Olimpico-Grande. Un concerto, come i precedenti, dal tutto esaurito.

Vasco a Torino 2022: scaletta delle canzoni

Il tour italiano di Vasco Rossi continua e giovedì 30 giugno 2022 è in scena all’ Olimpico-Grande Torino. Il live dell’artista rock inizierà alle ore 21. Intanto, Vasco commenta il suo tour non nascondendo l’emozione e la felicità: «Sono molto felice – dice – di questo tour che ho sognato per due lunghissimi e duri anni. Sono felice di aver finalmente potuto cantare in pubblico le mie ultime canzoni. Sono felice di averli incontrati, guardati negli occhi e incoraggiati. Mi sono mancati molto, è stato uno straordinario bagno di folla di cui avevamo proprio bisogno. Non sempre è stato facile, soprattutto con il Covid che gira molto ancora. Abbiamo fatto di tutto per non saltare una data. E ce l’abbiamo fatta. Siamo qui…pieni di guai ma… Finalmente insieme a fare del rock…. Li abbraccerei e bacerei tutti e 700.000, uno ad uno. Vorrei ringraziare – conclude nel suo messaggio il Kom – tutti quelli che hanno reso possibile questo grandioso spettacolo…Dai miei straordinari musicisti fino all’ultimo dei tecnici!. Wiva il rock W la musica. Viva la vita!».

Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che saranno protagoniste nella serata dello stadio Olimpico-Grande di Torino:

XI comandamento L’uomo più semplice Ti prendo e ti porto via Se ti potessi dire Senza parole Amore… aiuto Muoviti! La pioggia la domenica Un senso L’amore, l’amore Interludio Tu ce l’hai con me C’è chi dice no Gli spari sopra Stupendo Siamo soli Una canzone d’amore buttata via Ti taglio la gola Rewind Delusa Eh già Siamo qui Sballi ravvicinati del terzo tipo Toffee Sally Anima fragile Siamo solo noi Vita spericolata Canzone Albachiara

Vasco a Torino 2022: biglietti

I biglietti di Vasco per il concerto di Torino sono andati sold out. Un tour che ha visto 701mila ticket staccati e Vasco annuncia che è stato splendido, e non finisce qui, commentando i suoi ultimi live: «finalmente!! La parola di questo momento è finalmente! Finalmente abbiamo ricominciato a fare i concerti! Finalmente ritornata La musica dal vivo!! Finalmente abbiamo portato un po’ di gioia in questo mondo pieno di problemi».

Le regole da seguire per entrare

I possessori del biglietto prato Gold entreranno da Via Filadelfia, mentre coloro che hanno il biglietto prato entreranno da Piazzale Grande Torino. L’ingresso Ovest 2 è su Via Filadelfia, mentre l’ingresso Ovest 1 e Nord sono su Corso Agnelli. L’altro ingresso per le tribune, l’ingresso Est, è invece su piazzale Grande Torino. Anche l’ingresso disabili è su Piazzale Grande Torino. L’apertura cancelli per il concerto di Vasco di giovedì 30 giugno è fissata alle ore 15.30. Alle ore 21.00 inizierà il concerto.

