Vertice Meloni-Macron a Roma. L’incontro si terrà a margine della Conferenza per la Pace di Sant’Egidio

Vertice Meloni-Macron a Roma: i due leader si incontreranno a margine della Conferenza per la Pace di Sant’Egidio. In particolare, la riunione è attesa per le 19:30 di domenica 23 ottobre.

Vertice Meloni-Macron a Roma: la svolta europeista del Governo di centrodestra

Il neonato Governo Meloni è determinato a dimostrare all’Italia e non solo di essersi lasciato alle spalle anni di attacchi serrati all’Europa e di volersi inserire a pieno titolo nel solco dell’europeismo. Si tratta di un autentico cambio di strategia? Di una spinta scaturita dal repentino mutare dei contesti geopolitici post conflitto russo-ucraino? O di una copertura, di un contentino da dare all’Ue e alla Nato pur di poter consentire alla destra italiana finalmente di governare? In attesa che l’esecutivo guidato per la prima volta da un presidente donna riveli alla luce del sole la sua vera essenza e il suo naturale orientamento, Giorgia Meloni continua imperterrita a sventolare la bandiera dell’europeismo e dell’atlantismo, rivendicando il giusto posizionamento dell’Italia in ottica internazionale.

In questo contesto, quindi, si inserisce il vertice tra il premier italiano e il presidente francese Emmanuel Macron atteso nel pomeriggio di domenica 23 ottobre a Roma, a margine della Conferenza per la Pace di Sant’Egidio.

L’incontro si terrà a margine della Conferenza per la Pace di Sant’Egidio

Mentre la Meloni era impegnata nella cerimonia della campanella a Palazzo Chigi e presiedeva il primo Consiglio dei ministri del nuovo Governo, Macron è arrivato a Roma per partecipare all’apertura della conferenza “Il grido della pace” organizzata dalla comunità di Sant’Egidio. La Francia ha collaborato con Sant’Egidio per realizzare corridoi umanitari e il presidente francese si è più volte confrontato su dossier che riguardano l’Africa – soprattutto il Sahel – con i responsabili dell’organizzazione. All’evento, infatti, è stato presente anche il presidente nigeriano.

Al termine della conferenza, alle ore 19:30 circa di domenica 23 ottobre, il presidente Macron incontrerà a Roma il presidente Meloni. Il leader francese ha già affermato di essere aperto a un colloquio che “possa essere utile” con la sua omologa italiana, come ribadito in occasione del vertice europeo di venerdì 21 ottobre. In questa circostanza, ha anche affermato: “Sono assolutamente pronto a lavorare con lei”.

Nella Capitale, accompagnato dalla moglie Brigitte Macron, ha incontrato anche Papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.