Vertice Nato con Zelensky, l’adesione è a un passo ma la vittoria sulla Russia è la garanzia. Il presidente ucraino: “Pronti ad entrare dopo la guerra”

Vertice Nato con Zelensky: importante meeting tra il presidente ucraino e gli Alleati. Un incontro che ha scoperto le carte sulla possibile adesione dell’Ucraina nella Nato. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha assicurato altri aiuti economici e militari.

Vertice Nato con Zelensky, l’adesione è a un passo ma la vittoria sulla Russia è la garanzia

Ucraina e Nato un patto per incontrarsi ufficialmente: il vertice a Vilnius tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli Alleati ha mandato un chiaro messaggio alla Russia, anzi un doppio. L’adesione non è in discussione se l’Ucraina vince la guerra. Vertice con con Sunak, Macron e Scholz poi, oggi, Zelensky incontrerà anche Biden.

“Caro Volodymr, è un onore averti qui al summit Nato: quando Putin ha invaso l’Ucraina ha sottostimato il coraggio del popolo ucraino e la determinazione della leadership ucraina, ma anche l’unità della Nato. Il summit di Vilnius marca l’inizio di una nuova relazione con l’Ucraina. L’Ucraina è vicina alla Nato come mai prima d’ora”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa con il presidente Zelensky. “Oggi ci incontriamo – nel Consiglio Nato-Ucraina – alla pari e non vedo l’ora che potremo incontrarci da alleati”, ha aggiunto il segretario generale della Nato.

Per garantire l’adesione, dunque, i sostegni militari ed economici degli Alleati all’Ucraina dovranno continuare. “Ovviamente garanzie, documenti, consigli, le riunioni sono importanti. Ma la cosa piu’ urgente è assicurare abbastanza armi all’Ucraina. Per questo è estremamente importante che abbiamo visto nuovi annunci dagli alleati, quali Francia e Germania, per fornire più sostegno con missili e difesa aerea”, ha continuato Stoltenberg. “Perché se l’Ucraina non vince questa guerra non ci sarà alcuna adesione da discutere”, ha ribadito.

Il presidente ucraino: “Pronti ad entrare dopo la guerra”

Da parte sua Zelensky ha accettato e capito la timeline e le condizioni: “Dai colloqui di oggi capisco che le condizioni necessarie per l’ingresso nella Nato saranno raggiunte quando ci sarà la pace in Ucraina”, ha risposto il presidente ucraino in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “Capiamo che alcuni hanno paura di parlare di membership ora perché nessuno vuole una guerra mondiale ed è comprensibile. Ma abbiamo bisogno di avere segnali”, ha aggiunto Zelensky.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha “ringraziato tutti i leader che hanno offerto pacchetti di aiuti” a Kiev. “Accogliamo con favore il nuovo pacchetto di aiuti dai nostri partner e abbiamo avuto incontri e accordi a riguardo a cui guardiamo in modo positivo”, ha detto il leader di Kiev in conferenza stampa dal summit Nato a Vilnius.