Via libera della Camera allo scostamento di bilancio. Voto favorevole anche dal centrodestra. Gualtieri: “Consentirà di intervenire sulle prossime scadenze fiscali”

Via libera praticamente unanime dell’Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio da 8 miliardi (leggi l’articoli). I voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei gli astenuti. In base alla Costituzione era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, pari a 316 voti.

“Lo scostamento di bilancio – ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – che in questi minuti si sta votando ci consentirà di intervenire sulle prossime scadenze fiscali attraverso una loro sospensione più larga di quella fatta finora che riguardava solo i settori dei codici Ateco. Stiamo lavorando per il prossimo decreto che userà questi otto miliardi per il rinvio delle scadenze fiscali per tutti i settori economici che hanno subito perdite”.

“La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità – ha scritto su Facebook il viceministro all’Economia Antonio Misiani -, anche con i voti delle opposizioni, la richiesta del governo di un ulteriore Scostamento di bilancio di 8 miliardi. E’ un voto molto positivo, una risposta concreta del Parlamento agli appelli del Capo dello Stato e alle attese del Paese per la massima condivisione dello sforzo di sostegno delle imprese e dei lavoratori che stanno soffrendo le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria”.

“Un centrodestra unito – ha detto il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani – ha votato alla Camera lo scostamento di bilancio e lo farà anche al Senato. Abbiamo cercato di tutelare i lavoratori autonomi, i più colpiti da questa crisi economica e sanitaria. Abbiamo insistito che ci fosse anche una moratoria fiscale a tutela di questa categoria. Di fronte alle promesse fatte dal governo abbiamo deciso di sostenere questo scostamento, che non ha nulla a che vedere con il sostegno al governo. Lo abbiamo fatto nell’interesse degli italiani. Ora speriamo che il governo mantenga gli impegni presi. Abbiamo dato un segno di grande responsabilità e ai valori fondanti della nostra coalizione che mette al primo piano la persona”.