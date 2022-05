Viaggio a sorpresa – Surprise Trip, il film con Ronn Moss e Lino Banfi: cast, trama e uscita

Viaggio a sorpresa – Surprise Trip: trama, cast e uscita del film che ha come protagonisti l’attore americano Ronn Moss e il pugliese Lino Banfi.

Viaggio a sorpresa – Surprise Trip, il film con Ronn Moss e Lino Banfi: uscita e distribuzione

Il film Viaggio a sorpresa – Surprise Trip debutterà ufficialmente nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 8 giugno 2022. La premiere internazionale del progetto si terrà al teatro Kursaal Santalucia di Bari.

La pellicola, ambientata tra New York e la Puglia e che ha come protagonisti l’attore americano Ronn Moss e il pugliese Lino Banfi, è stata prodotta da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia e 11:11 Films International, in coproduzione con la BCC San Marzano di San Giuseppe, Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi, Roberto D’Introno, Nicola Palermo. Inoltre, il progetto si è avvalso del supporto di Regione Puglia e Apulia Film Commission.

La distribuzione di Viaggio a Sorpresa – Surprise Trip, poi, è stata gestita da Minerva Pictures, che ha anche presentato il film al Marché du Film del Festival di Cannes 2022.

Cast e trama della pellicola

Per quanto riguarda il cast di Viaggio a sorpresa, i protagonisti del film sono Ronn Moss (noto in contesto internazionale per aver recitato nel ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful) e Lino Banfi.

Nel cast, inoltre, figurano anche Mayra Pietrocola, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Mirko Bruno, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Pietro Genuardi, Massy Pipitone, Sophie Cavaliere e Gigi Mastrangelo, storico capitano della nazionale di pallavolo.

La trama del film è incentrata su Michael, un broker di New York che ha sempre desiderato vivere in Italia. Decide, quindi, di comprare una masseria in Puglia e rivoluzionare la sua vita. Giunto nella penisola, tuttavia, verrà subito travolto da una esuberante ed eccentrica famiglia pugliese, ritrovandosi al centro di numerose vicende e di molti fraintendimenti.

Nell’annunciare l’uscita in sala della pellicola, Ronn Moss ha scritto: “La mia commedia romantica al cinema per ritornare liberi di sorridere e innamorarsi”.