Ronn Moss oggi: età, Puglia, film Viaggio a sorpresa con Lino Banfi, vita privata e moglie dell’attore di Beautiful

Chi è Ronn Moss, l’attore americano che è diventato famoso in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Ridge Forrester in Beautiful?

Ronn Moss oggi: età, carriera e Beautiful

Ronn Moss, all’anagrafe Ronald Montague Moss, è nato il 4 marzo 1952 a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, e ha 70 anni. L’attore è divenuto noto nel mondo intero per aver recitato nel ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful dal 1987 al 2012. Insieme a Katherine Kelly Lang, l’artista possiede il record di maggiori puntate recitate in una soap opera sino ad oggi.

Per la performance nel ruolo di Ridge Forrester, Moss non ha ottenuto soltanto fama in ambito internazionale ma ha anche avuto 7 nomination ai Soap Opera Digest Award e ha vinto numerosi riconoscimenti.

Rispetto a Beautiful, l’attore ha girato l’ultima puntata interpretando il personaggio che lo ha portato al successo il 14 agosto 2012. Il medesimo episodio è stato trasmesso in Italia il 12 luglio 2013.

Vita privata e moglie dell’attore Ronn Moss

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ronn Moss è stato sposato con la scrittrice e attrice Shari Shattuck dal 1990 al 2002. La coppia ha avuto due figli: Creason Carbo, classe 1994, e Caleb Maudine, classe 1998.

Nell 2009, invece, la star americana ha sposato la modella e attrice Devin Devasquez.

Casa in Puglie e film Viaggio a sorpresa con Lino Banfi

Ronn Moss ha deciso di festeggiare i suoi 70 anni, compiuti il 4 marzo 2022, a Fasano, in Puglia, dove ha anche comprato una casa. A questo proposito, l’attore ha raccontato: “Mia moglie Devin ed io abbiamo preso casa qui in Puglia, con l’intenzione di passare qui almeno sei mesi l’anno – e ha aggiunto –. La Masseria Paretano per me è un nuovo inizio, fa parte del sogno di una casa che sia anche azienda agricola. Amo sentire la terra che fa crescere la vita intorno a me: olivi, viti, ortaggi, tutto ciò che questa terra genera. Il mio Ronn Moss Wine è coltivato a Manduria e qui a Fasano”.

Nel 2022, inoltre, Moss è anche protagonista insieme a Lino Banfi del film Viaggio a sorpresa. Sul film, ha raccontato: “Il film si chiama Surprise Trip, e parla di un americano che vive a New York e vuole cambiare vita. Così compra una casa in Puglia, e la sorpresa è che trova più di quanto si aspettasse. È stata una bella esperienza, mi è piaciuto molto lavorare con Lino. Siamo una strana coppia, in un certo senso. Ho un grande rispetto e ammirazione per la sua lunga carriera nel cinema, lui è un vero talento e professionista. È una persona molto vera, fedele a se stesso, di cuore. Per quanto strano sia, questo film ha finito per essere una specie di specchio della mia vita. La realtà che imita l’arte, o viceversa”.