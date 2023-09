Victor Allen, chi è l’ex marito di Tiziano Ferro: vita privata, patrimonio e quanto guadagna dal divorzio

Victor Allen è l’ormai ex marito di Tiziano Ferro che ha annunciato il divorzio sui social. Dopo circa 4 anni termina il rapporto tra l’artista e l’imprenditore americano. Ecco cosa fa nella vita professionale Allen.

Victor Allen, chi è l’ex marito di Tiziano Ferro: vita privata

Victor Allen è diventato un nome e volto conosciuti perché ha sposato il cantante Tiziano Ferro. Tuttavia, l’artista ha annunciato il divorzio con la coppia che si separa così a sorpresa. Allen ha 57 anni ed è originario di Los Angeles e ha conosciuto Ferro circa 6 anni fa. In passato ha lavorato come consulente della Warner Bros mentre ora è proprietario di un’agenzia di marketing.

I due si sono conosciuti circa sei anni fa e si sono sposati sia a Los Angeles il 15 giugno 2019 sia a Sabaudia il 13 luglio dello stesso anno. La cerimonia fu molto intima con un quaranta invitati in tutto. Lui non ha un canale Instagram e si è svelato soltanto in qualche scatto pubblico insieme al cantante. “Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia”, così aveva dichiarato in una vecchia intervista Ferro sull’ex marito Allen. Insieme avevano adottato due bambini: Margherita e Andres.

Patrimonio e quanto guadagna dal divorzio

Non ci sono molte informazioni riguardo la vita personale e professionale dell’ex marito di Ferro. Sicuramente nella sua vecchia posizione alla Warner Bros guadagnava diverse migliaia di dollari al mese. Inoltre, per aver adottato due bambini e per vivere in una splendida villa della zona più elegante della città di Los Angeles fa pensare che il suo patrimonio possa essere più che soddisfacente. Adesso dal divorzio sicuramente guadagnerà ancora di più.