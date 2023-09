Tiziano Ferro divorzia dal marito: perché non può tornare in Italia con i figli

Tiziano Ferro annuncia la separazione con il marito Victor Allen e spiega di non poter tornare in Italia con i suoi due figli.

Dopo quattro anni di matrimonio, Tiziano Ferro e il marito Victor Allen divorziano. Ad annunciarlo è stato il cantante italiano con un post pubblicato su Instagram, nel quale parla di un momento molto doloroso e annuncia l’annullamento di tutti i suoi impegni perché in questo momento “i miei bambini sono la priorità”.

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia – racconta Tiziano Ferro – perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido”. Così annuncia che “da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor”.

Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor Allen

Il cantante racconta di aver voluto affrontare la separazione “in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”. Ferro ricorda anche di aver portato avanti un tour nonostante il parere contrario dei medici per il suo problema di salute.

Il cantante scrive: “Non avrei mai cancellato quei concerti e non mi sarebbe mai privato di ritrovarvi dopo 6 anni, di cantare e ballare insieme. Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità”, racconta parlando dello stop dovuto alla situazione dei suoi figli.

Il post si conclude con Ferro che chiede “immensamente scusa. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza”.

Perché i figli del cantante non possono tornare in Italia

Uno dei temi più critici su cui si sofferma Tiziano Ferro riguarda i figli: “È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”.

“In questo momento non posso lasciarli”, scrive il cantante. Ma il problema è anche un altro: “Non posso portarli con me in Italia”. E “per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire tutti gli impegni presi con voi e con la Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita”.

La coppia, sposatasi nel luglio del 2019, ha adottato due bambini, un maschietto e una femminuccia, di 9 e 4 mesi nel 2022: si chiamano Andreas e Margherita. Ai due bambini non è stato fatto il passaporto italiano perché, come ha raccontato in passato lo stesso cantante, “avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro”.

E continuava: “A farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo, che se vengo in tour Victor può prendersi cura di loro”. Mentre, con il passaporto, “se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto”. Il problema, quindi, è legato al mancato riconoscimento dei due bambini come figli di una coppia omogenitoriale.