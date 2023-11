Violenza sulle donne, telefonata tra Schlein e Meloni: “Necessario lavorare insieme sulla prevenzione”

Stavolta cercano un terreno comune, Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria del Pd e la presidente del Consiglio hanno avuto contatti per discutere di violenza di genere, un tema quanto mai attuale dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin.

Tra le due leader di Partito Democratico e Fratelli d’Italia c’è stata una telefonata nelle scorse ore. Schlein ha chiamato Meloni proprio nel tentativo di trovare un “terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere”, secondo quanto comunicato dal Nazareno.

Contatti tra Schlein e Meloni sulla violenza di genere

Sul tema della violenza contro le donne c’erano stati contatti tra Schlein e Meloni in queste ore, che sono poi culminati nella telefonata resa nota dal Pd in mattinata. Il tema non può che essere sentito per entrambe: da una parte la prima segretaria donna del Pd e dall’altra la prima presidente del Consiglio donna. La lotta alla violenza di genere deve essere una battaglia comune a tutti, senza divisioni tra maggioranza e opposizioni, sembra essere il messaggio di questa telefonata.

Negli scorsi giorni entrambe avevano aderito all’appello dell’attrice e regista Paola Cortellesi: dopo il successo del suo film C’è ancora domani, Cortellesi aveva chiesto di mettere da parte le differenze ideologiche per lavorare insieme sui diritti.

Sul tema della violenza contro le donne era intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, parlando a Sky Tg24: “Cerchiamo di trovare un punto di caduta per far capire che la politica è unita su queste questioni per dare risposte alla società”.